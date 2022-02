"Por fin vuelve FirAll". El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha dado hoy con estas palabras el disparo de salida a una extensa programación de actividades para promocionar el cultivo estrella de la huerta setabense que se alargarán durante toda la próxima semana con cierta normalidad a pesar de la pandemia. La Fira de l'All Tendre de Xàtiva se ha presentado en el ayuntamiento con la participación del regidor de Agricultura, Ricardo Martínez, y del secretario de la asociación de productores de ajo tierno, Rafael Antón.

Durante el encuentro se ha descubierto el cartel de esta edición, que transforma la plaza del Mercat en un gran campo de ajos tiernos, y se ha proyectado el video promocional del evento, ambas obras del artista local Alfredo Pardo, también autor de la web firall.es.

"Teníamos ganas de que llegara este momento", ha asegurado Cerdà antes de dar paso a Martínez, que ha desgranado el compendio de actos organizados en esta edición. A partir del lunes y durante toda la semana que viene, el cantaor Pep Gimeno "Botifarra" será el protagonista de una serie de rutas guiadas a campos de cultivo de la ciudad en las que explicará a los escolares de prácticamente todos los colegios de Xàtiva el proceso de recolección de la arraigada hortaliza. El sábado 19, la expedición se abrirá a todos los públicos.

Ese mismo día por la mañana comenzará la venta de productos por parte de los productores y las empresas del sector. También habrá un concierto infantil a cargo de Salmagundi y se celebrará el ya tradicional reconocimiento a productores locales veteranos relacionados con el cultivo del ajo tierno. Este año el galardón será para "Reiet", "Rantella" y y José Mateu Catalá Rafael Anton. A continuación se dará paso al concurso de anudar garbas de ajos, tras el cual una orquesta pondrá fin a las 13.30 horas a las actividades de la jornada. "La idea es acabar el mediodía para no alargar demasiado por la covid", ha indicado el concejal Rafael Martínez durante la ruenda de prensa.

La programación se retomará el domingo en la plaza del Mecat, donde se montará un escenario en el que actuará una orquesta. En este enclave histórico se desarrollarán una serie de actividades gastronómicas en colaboración con el colectivo Gent del Mercat, entre las que se incluyen una "calçotada" y un tapeo variado.

De forma paralela, entre el 17 y el 20 de febrero tendrá lugar una feria gastronómica alrededor del ajo tierno en la que participarán diferentes restaurantes de Xàtiva.

El secretario de la asociación de productores locales, Rafael Antón, ha lamentado que este año el sector está "bastante disgustado" porque el inicio de la producción ha sido "bastante malo", puesto que las semillas no han terminado de funcionar y las lluvias no han acompañado. En ese sentido, Antón confía en que FirAll pueda ser un revulsivo que aporte "ilusión" y "un poco de alegría" a los ajeros en un contexto un tanto nuboso. El secretario del colectivo ha destacado que el evento será motivo de "fraternidad" entre los productores y ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Xàtiva para desarrollar la etiqueta de calidad "CV" para dar una mayor salida a los productos.

Aunque el camino para obtener la Denominación de Origen (D.O) del "all tendre" de Xàtiva ha quedado "un poco paralizado" por los obstáculos y las complicaciones surgidas -como avanzó este diario- Antón ha subrayado que la asociación sigue trabajando en compañía del consistorio para "ver de qué forma podemos solucionarlas". El productor sostiene que los requisitos y las medidas exigidas son "muy difíciles de cumplir" para el sector, pero confía en que con un poco de ayuda y "entre todos" podrá materializarse la D.O. "si no este año, al que viene o al otro". "De momento tenemos la etiqueta CV, que tiene fama en toda España y se está vendiendo ya", apunta. En clave más optimista, Antón ha dicho que a finales de febrero se espera una mejoría en la producción. "Esperamos tener buenas cosechas y trabajaremos para que todo el mundo sepa que Xàtiva es una de las principales productoras de ajo de España", ha remachado.

Por su parte, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha mostrado a los productores locales "el máximo apoyo posible" en un momento en el que las cosechas "no son las mejores". "La promoción de estas actividades tiene que ser positivo para el sector: queremos potenciarlo y que la Denominación de Origen sera una realidad lo más pronto posible", ha señalado el munícipe. "Sabemos que es muy complicado y que se requiere mucha tramitación, pero lo intentamos", ha agregado. Cerdà se mostrado ilusionado por el hecho de que la tregua que parece dar la curva de contagios por covid "nos permita desarrollar todas las actividades previstas y que sean un elemento más de promoción, dinamización y reactivación económica y social de la ciudad", ha concluido, antes de hacer hincapié en la colaboración de diferentes asociaciones de Xàtiva en la programación.