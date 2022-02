El Benigànim descansa antes del sprint final del campeonato

Complicado no, complicadísimo lo tiene la UD SIA Benigànim esta temporada para lograr la permanencia en Tercera División RFEF. Pero, eso no significa que no lo vayan a intentar hasta el final. Y más después de demostrar, por enésima vez, que pueden plantar cara a cualquier rival, como hicieron el pasado fin de semana ante el líder, el Valencia CF Mestalla.

El conjunto rojiblanco no compite este fin de semana al tener su jornada de descanso de la segunda vuelta. Eso significa que no van a poder puntuar y, tal vez, la distancia con los rivales directos se pueda acrecentar. Pero esto no cambia nada, ya que, pase lo que pase, los de la Vall d’Albaida deberán afrontar las 12 jornadas restantes como 12 finales por la salvación, tratando de sumar el mayor número de puntos posibles y, sobre todo, tratando de seguir creciendo como futbolistas, que es el objetivo principal del proyecto. En declaraciones a los medios del club, Jorge Ruíz aseguraba que "lo que nos fomentan desde el club es el proceso, el aprendizaje, más que los resultados, aunque considero que hemos merecido mucho más en muchos partidos". Con respecto a las opciones de permanencia, el futbolista rojiblanco afirmaba que “el equipo está convencido de que se puede sacar, lo va a pelear hasta el final y está con ánimos de intentarlo”. Tras el descanso, la UD SIA Benigànim retomará la competición el próximo fin de semana ante un rival, a priori, directo en la lucha por la salvación como el Elche CF B, pese a que en estos momentos duplica los puntos sumados por los de la Vall. A partir de ahí, el campeonato ya no ofrecerá ninguna tregua al cuadro ganxut hasta el día 1 de mayo.