El Olímpic se la juega esta tarde ante el Villajoyosa en un duelo clave de cara al futuro

El Olímpic se la juega esta tarde contra el Villajoyosa. Los últimos resultados han acercado peligrosamente al equipo de Xàtiva a los puestos de descenso, a dos puntos. El rival, en peor situación, necesita también la victoria si no quiere ver como aumenta la diferencia de puntos respecto a la permanencia. A las 17 hora se jugará el Olímpic-Villajoyosa. El rival ha prescindido esta semana de su entrenador, Félix Prieto, y el técnico del Olímpic espera «un rival con el cuchillo entre los dientes». Un ex del Olímpic, Kabir, forma parte ahora del equipo alicantino.

Berna Ballester tiene las bajas por sanción de Serpeta y Pallarés. A éste le han impuesto una sanción de 4 partidos, que parece excesiva y así lo considera el entrenador, pero es la mínima por una «agresión sin balón». El once, y la convocatoria, no se podrá decidir hasta el último momento porque varios jugadores arrastran molestias (Joan, Juanjo o Raúl Sanchis).

El partido es una final, «a partir de ahora estamos en una dinámica en la que necesitamos puntos. No es un partido definitivo pero son puntos que empiezan a ser vitales de cara al futuro», ha señalado Ballester. El técnico ha reconocido que «pese a ser un equipo con experiencia no hemos sabido gestionar algunas situaciones, y no hemos sabido rentabilizar algunos momentos».

El club adeuda a la plantilla el mes de enero y una parte de diciembre, que espera abonar en breve. No hay ninguna duda de la continuidad de Berna Ballester al frente del cuerpo técnico. «Es el momento de apoyar al equipo para poder disfrutar, para estar juntos y entre todos volver a ganar. Dependemos de nosotros y tenemos que preocuparnos de nosotros. Tenemos una buena plantilla y junto con una buena afición podemos aspirar a otros retos», ha señalado Ballester, que espera que hoy haya una buena entrada en la Murta.