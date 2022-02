El portavoz de Cs en Xàtiva medita dejar el gobierno o renunciar al acta de edil

Su intención era aguantar hasta el final de la legislatura y, solo entonces, retirarse de la política. Pero desde que verbalizó esa voluntad, en un pleno a finales de septiembre de 2021, han pasado muchas cosas que podrían precipitar su marcha. Juan Giner está deshojando la margarita. El portavoz de Ciudadanos (Cs) y concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Xàtiva se debate entre dejar sus responsabilidades en el seno del gobierno municipal -que aún comparte con el PSPV- o abandonar por completo el consistorio y renunciar al acta de concejal.

El edil lo ha puesto en conocimiento de su entorno, aunque aún tiene mucho que meditar. De momento, se ha dado un tiempo para reflexionar detenidamente sobre su futuro y el de su partido. Sus planes podrían conocerse de manera definitiva coincidiendo en el tiempo con el Día de la Policía Local, en marzo. Ese podría ser su último acto como regidor de Seguridad Ciudadana.

Giner no se siente cómodo en el equipo de gobierno. El divorcio político con su antaño compañera de bancada, la exnúmero 2 de Cs María Beltrán, tiene gran parte de la culpa. En septiembre, la edil de Fallas y Gran Teatre se convirtió en regidora no adscrita después de tomar la decisión de desertar del proyecto político naranja, que sufre desde hace un año una fuga constante de cargos. En los últimos cinco meses, Beltrán se ha erigido en el fiel y estable apoyo que necesitan los socialistas para sacar adelante cualquier acuerdo con mayoría absoluta. El PSPV ha dejado de necesitar a Ciudadanos para gobernar, y eso ha desplazado a Giner de la ecuación. Ya no es indispensable y lo sabe. Con el partido presionándole para que se marche del gobierno tras la ruptura del grupo municipal naranja, su estrategia se ha centrado desde entonces en alejarse de los socialistas y en marcar su propia hoja de ruta: ha tratado de incomodar a sus socios reprochándoles el apoyo de una «tránsfuga», cuestionó los presupuestos de 2021 y ha evitado votar lo mismo que el PSPV en diferentes puntos, posicionándose públicamente en contra de decisiones como la compensación a la empresa de la ORA con un año más de contrato por el periodo de confinamiento domiciliario.

Un enfoque que en las filas socialistas se vincula con la promesa electoral de Cs de eliminar la zona azul y que consideran que iba en contra de lo que aconsejaban los informes técnicos. Algunas voces entienden que la táctica de Giner consiste en provocar una reacción en sus socios, en intentar que le expulsen del gobierno. Por el momento, sin embargo, el alcalde, Roger Cerdà, no ha dado señales de querer ir por esos derroteros.

Un mes para salir de dudas

Cs abrió hace meses un expediente informativo a Giner para saber por qué el concejal de Movilidad seguía compartiendo el ejecutivo con una desertora naranja. En diciembre, el edil defendió que no se iría hasta cerrar las gestiones que tenía pendientes, aunque ahora piensa seriamente en adelantar su marcha, en parte desencantado también con la falta de apoyo del partido a los colectivos locales y a las bases. En la decisión del edil juegan otros importantes factores de índole personal que se han superpuesto a su actividad política recientemente, junto con su inminente jubilación.

El desmoronamiento progresivo de Cs ha dejado muy tocada a la agrupación de Xàtiva. Una opción que se baraja es que el acta de Giner la ocupe otro miembro de la lista naranja para intentar construir un posible candidato a un año para las elecciones de 2023, aunque nada parece claro de momento. En un mes se despejarán las brumas que envuelven el misterio.