El cajero regresa a seis municipios para combatir la despoblación

«El cajero será una ventaja para la gente mayor, que ya no tendrá que desplazarse a otros pueblos para hacer operaciones bancarias». La alcaldesa de Guadasséquies, Virginia Contreras, valoraba ayer muy positivamente el cajero automático instalado en la localidad, dentro de la iniciativa de la Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant) de la Generalitat Valenciana para luchar contra la despoblación y la exclusión financiera en municipios de interior con riesgo de despoblación.

En Guadasséquies el dispositivo se instaló la semana pasada y aún no está operativo, los vecinos aún no pueden retirar dinero de la máquina, pero confían que entrará en funcionamiento en breve. Contreras destacaba los beneficios para los vecinos con el nuevo servicio, aunque también apuntaba algunas dudas de los usuarios, sobre todo los que no son clientes de la entidad que ha instalado el cajero, CaixaBank. «Preguntan si se les cobrará comisión por sacar dinero, al ser de otra entidad», explicaba ayer en declaraciones a Levante-EMV. También señalaba que la máquina no dispone de servicio para libreta, solo es para tarjeta de crédito, algo que ya ha motivado las quejas de la gente mayor, que utiliza, mayoritariamente, las libretas de ahorro. «La gente mayor utiliza las cartillas, no tiene tarjetas, y el cajero no tiene lector de libretas, con lo que a quien más servicio puede dar la máquina, a la gente mayor, no podrá utilizarlo si no se instala uno de incorpore el lector de libretas», hacía constar la alcaldesa de Guadasséquies, que pedía que los cajeros incluyan el servicio para libretas y tarjetas.

Otra de las quejas que ya han evidenciado los vecinos es que el cajero se ha instalado dentro del ayuntamiento y funcionará en horario de oficina de las dependencias municipales: de lunes a viernes por la mañana, y por la tarde, los lunes y miércoles. «Algunos ya se han quejado porque el cajero no podrá utilizarse los fines de semana, cuando el ayuntamiento está cerrado. Pero uno de los requisitos de la iniciativa era que estuviera dentro y que tuviera horario de oficina», apuntaba Virginia Contreras, que confiaba que pese a ello, la máquina tendrá mucho uso en la localidad, que lo solicitó a la Generalitat al ponerse en marcha la propuesta. «Lo solicitamos hace unos cuatro años. Será muy útil para la gente mayor, que no tendrá que desplazarse a otros pueblos para sacar dinero, y para el resto de los vecinos también. Esperamos que tenga mucho uso, con ese objetivo lo solicitamos». «No sabemos cuando estará operativo, no nos lo han dicho, pero confiamos que no tardará», indicaba.

El de Guadasséquies es uno de los 41 cajeros automáticos que se han puesto en marcha en localidades de la Comunitat Valenciana. En la Vall d’Albaida, también cuentan con el dispositivo en Benicolet, Montitxelvo, Pinet y Salem. Y en la Canal de Navarrés el cajero se ha instalado en Millares. Además, otras nueve localidades de las tres comarcas también han solicitado este servicio: Bufali, Carrícola, el Palomar, Cerdà, Estubeny, la Granja de la Costera, Llocnou d’en Fenollet, Rotglà i Corberà y Vallés. La iniciativa contempla la instalación de 276 cajeros automáticos en pequeños municipios de la Comunitat Valenciana para «garantizar la atención financiera en estas localidades», afirmaba la directora general de Avant, Jeannette Segarra, quien avanzaba que los distintos cajeros se irán activando paulatinamente. Algunos ya están en funcionamiento y los otros lo estarán «tan pronto como se obtengan las autorizaciones preceptivas».