La falta de acierto de cara a puerta deja al Atzeneta sin puntuar

El Atzeneta UE ha perdido una oportunidad inmejorable para asaltar el liderato el próximo fin de semana. Realmente, la perdió el pasado sábado al caer por 1-0 ante un rival de la parte media-baja de la clasificación como el FC Jove Español de San Vicente. El conjunto taronja pagó cara su falta de acierto y se quedó sin puntuar en una jornada en la que el líder y próximo rival suyo, el Valencia CF Mestalla, no pudo pasar del empate (0-0) ante el Elche CF B. Ahora, el filial valencianista aventaja al equipo atzenetero en cuatro puntos, por lo que un triunfo el próximo sábado no sería suficiente para superarlos en la clasificación.

Ante el Jove Español, el Atzeneta se quedó sin puntuar, pero no fue por no intentarlo. Desde los primeros compases del encuentro, los de Abel Buades buscaron el gol con insistencia y las ocasiones a su favor se fueron sucediendo. Moltó, Nemesio, Ayo y Wistanley lo intentaron sin éxito. Sin embargo, el local Alejandro Tarí aprovechó la única ocasión de su equipo para poner el 1-0 en el marcador poco antes de llegar al descanso.

La segunda mitad tuvo un guión bastante similar, pero con la dificultad añadida de que los locales utilizaron todas sus armas para mantener su renta. Se jugó poco, muy poco, y eso redujo las opciones atzeneteras. Como en el primer tiempo, los de la Vall d’Albaida lo intentaron hasta el final, pero la defensa local, el guardameta Alberto Maciá y la madera les privaron del gol.

Tras el encuentro, Abel Buades comentaba que “el resultado no es justo. Viene a reafirmar que en este grupo cualquiera te puede ganar”. A lo que añadía: “Hemos tenido nuestras ocasiones, no las hemos materializado y no conseguimos la victoria”. El técnico del Atzeneta también hacía autocrítica al asegurar que “tenemos que minimizar los errores si queremos conseguir triunfos”.

Después de esta derrota, el Atzeneta UE no solo vio cómo se alejaba ligeramente el primer clasificado, sino que caía al tercer puesto superado por el Atlético Saguntino. Eso sí, las derrotas de otros rivales directos en la lucha por la promoción de ascenso como el CD Roda y el Torrent CF hicieron que el fin de semana no fuera todavía más negativo para sus intereses.