bombas sobre la estación de Xàtiva

De una u otra forma, cada 12 de febrero el ruido de las bombas llega a todos los rincones de Xàtiva. De una u otra forma la memoria se mantiene viva y la pregunta del absurdo sigue planeando generación tras generación. La guerra está a punto de terminar. El bando fascista (nada de nacional) se alzaba victorioso en una contienda que dejó miles de muertos y enterrados en las cunetas en un claro ejercicio de poder, desprecio y muertes que alcanzaron cada rincón del territorio español. Aquel 12 de febrero el ruido de las sirenas sobre Xàtiva, y la llegada de los aviones, anunciaba una muerte engalanada de odio en apenas unos minutos, dejando a su paso cadáveres repartidos por toda la estación de ferrocarril. Cuerpos mutilados y silencio entre los gritos de quienes nada entendían que estaba pasando. Porqué tanto odio y desesperanza y porqué aquel acto criminal.

Quedan todavía preguntas por responder y hechos sin resolver que posiblemente algún día aclararán algunos aspectos incomprensibles de aquella barbarie. Como dice el profesor y estudioso de aquella matanza, Germán Ramírez, no se explica como aquel ataque que se cobró 145 muertos y más de 200 heridos, no quedó reflejada ni en una pequeña crónica en la prensa de la época, de ninguno de los dos bandos. Es un hecho que debe preocupar y no tiene ninguna razón de ser. Que un hecho así se pretendiese ocultar o como mínimo dejar de contar en ningún periódico de la época, abre un interrogante oculto posiblemente en el mismo dolor de aquellos que perdieron brutalmente a sus seres queridos.

83 años después, los testimonios de aquellos que fueron testigos presenciales, y los que recogieron la crónica (ahora sí) de boca en boca, siguen estremeciendo cada vez que se escuchan y se reflejan en l’Aixopluc de Miquel Mollá, como refugio de las bombas, y de las palabras sin sentido, como refugio de la barbarie. Hechos como aquellos demuestran que en ocasiones la convivencia queda rota por quienes no comprenden que convivir es sinónimo de libertad. Y que el diálogo tiene mucha más fuerza que las atrocidades, los odios que se reproducen, y la bilis incurable de quienes no entienden de paz. Hechos como aquellos no pueden olvidarse por estar grabados a hierro y fuego en el dolor de las víctimas, en cada centímetro de la piel. No había ninguna necesidad de asesinar a niños, mujeres y hombres como prueba de terror planeado y sin razón.

Aquellos que tienen borrada de la mente la igualdad, los derechos inviolables de la libertad y el respeto, continúan siendo un peligro para la sociedad y renacen de las miserias con nuevos planteamientos peligrosos. A esos partidos políticos que se lanzan al odio y llevan en su mano la biblia del poder y el engaño, se les debería apartar democráticamente en un ejercicio de responsabilidad. Los derechos conseguidos no pueden ser borrados de un plumazo de esa ultraderecha que pretende evitar «el drama del aborto» (dicen textualmente), reclaman el veto parental en las escuelas, atacan el Estado autonómico, pretenden eliminar la memoria histórica, cargan contra las ayudas para acabar con la violencia machista y dejar de apoyar a las mujeres maltratadas , así como dejar de colaborar con los inmigrantes irregulares.

Esas son parte de sus propuestas y ahí debería entrar el cordón sanitario de los dos principales partidos, que pueden detener esa ultraderecha que pretende conseguir sus cotas de poder. La derecha debe limpiarse de polvo y paja cualquier parecido de los que fabrican el rencor contra los demás. Esa derecha que ya gobernó este país y debería tener sentido de estado para frenar el avance de los ultras. No se debería consentir que el odio vuelva para quedarse para mostrar lo más feroz de sus ideas.