Chella recalificará suelo para ampliar la fábrica de chocolates de Importaco

El Ayuntamiento de Chella ha promovido una modificación de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que persigue asegurar los terrenos necesarios para que la principal fábrica que opera en el municipio, la que gestiona Importaco-Casa Pons en la carretera CV-580, pueda ampliar su actividad y seguir generando puestos de trabajo a escala comarcal.

Los cambios diseñados por el consistorio, que están a la espera de obtener los permisos correspondientes de la Generalitat, contemplan una recalificación de 7.086 metros cuadrados de suelo no urbanizable que permitirá ampliar la superficie de tipología industrial al noroeste del casco urbano.

El documento inicial estratégico remitido a la administración autonómica subraya la «enorme trascendencia» de esta industria en la economía del municipio por la «apreciable cantidad de mano de obra empleada». La modificación, en ese sentido, pretende «potenciar el desarrollo industrial de Chella, posibilitando la ampliación de aquellas actividades industriales establecidas que, por su alcance físico, no pueden emplazarse en el polígono industrial de la localidad, donde las dimensiones de las manzanas resultan insuficientes para albergarlas. El consistorio pretende así evitar el traslado de las instalaciones a otro municipio «por la negativa repercusión económica» que ello supondría.

El alcalde de Chella, José Enrique Talón, subraya que la fábrica de chocolates de Importaco «le está dando la vida» a la localidad porque funciona como un auténtico motor de empleo: de sus cerca de medio centenar de trabajadores, el 80 % son vecinos de Chella. «En un pueblo con nuestro número de habitantes, es una cifra muy importante. Nos estamos muriendo, la agricultura no funciona y tenemos pocas fábricas», lamenta el munícipe, que apuesta por facilitar todo lo posible las cosas con tal de que la empresa pueda expandir sus naves, puesto que ello generará más puestos de trabajo. «Es la fábrica más importante que tenemos en el pueblo. Luego está la de Canaleños, Consum y el trabajo que podemos dar desde el ayuntamiento con los planes del empleo», enfatiza Talón. Importaco es una compañía valenciana especializada en frutos secos y bebidas naturales que mantiene once plantas especializadas en distintos tipos de productos, entre ellas la de chocolates de Chella. La ampliación de suelo industrial se propone sobre una superficie hoy por hoy no urbanizable pero carente de vegetación alguna, salvo por una pequeña cantidad de olivos de poco porte. Los informes municipales remitidos a la Generalitat para que la actuación obtenga los permisos necesarios destacan el escaso impacto ambiental de la actuación.

Escaso impacto ambiental

Las instalaciones de Importaco se hallan a 400 metros del casco urbano de Chella y producen una limitada contaminación atmosférica y acústica, puesto que albergan una actividad de transformación de productos y frutos naturales en productos de consumo con envoltura de chocolate.

La modificación del PGOU de Chella incluye otros cambios que suponen la reclasificación de 1.878 m2 de suelo urbano a no urbanizable en el limite noreste del casco urbano y la adaptación de otras áreas del planeamiento urbanístico municipal a la legislación vigente.

Una ayuda de 500.000 euros permitirá trasladar el ayuntamiento

El Ayuntamiento de Chella tiene los días contados en su edificio actual. El gobierno municipal ha conseguido una subvención del Pla Conviure de la Generalitat de medio millón de euros para acondicionar unas nuevas dependencias municipales en unos inmuebles que deben rehabilitarse, ubicados en la misma plaza de la Iglesia donde se sitúa actualmente el edificio consistorial. Las actuales instalaciones han quedado completamente desfasadas con el transcurso de los años y no cumplen la normativa de accesibilidad. «Queremos tener un ayuntamiento del siglo XX», resume el alcalde, José Enrique Talón, que se muestra «muy ilusionado» con la ayuda económica conseguida, que el consistorio complementará con una inversión de unos 150.000 euros de fondos propios.