Condenada la empresa de Ontinyent que despidió a una empleada de baja por ansiedad

Una empresa de Ontinyent que vende productos textiles a través de Internet ha sido condenada por el despido improcedente de una trabajadora que tenía reconocida una Incapacidad Temporal (IT) como consecuencia de un trastorno de ansiedad por el cual recibía tratamiento psiquiátrico.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha desestimado el recurso de suplicación de la mercantil y ha confirmado la obligación de la misma de pagar a su exempleada 2.400 euros en concepto de indemnización, junto a las costas correspondientes del proceso judicial.

La telefonista de la firma de venta online de material textil cogió la baja en junio de 2020, a raíz de la enfermedad. Menos de un mes después, el gerente le envió varios whatssaps a primera hora de la mañana para preguntarle cuándo volvería a su puesto de trabajo y para indicarle que quería hablar con ella. Según el relato de los hechos probado en sede judicial, la trabajadora contestó que no había dormido nada, que no se encontraba bien y que estaba muy alterada, pero el gerente insistió en su interés de mantener una charla con ella. La telefonista reiteró que no se hallaba en condiciones e indicó a su responsable que la despidiera y que cogiera a otra persona en su lugar porque no estaba preparada para volver al centro de trabajo.

Ante la insistencia del gerente, la empleada le sugirió que aceptaría que no le pagara la indemnización por cese, pero rogó que no le impusieran un despido disciplinario porque siempre había ido a trabajar. La mujer afirmó que la empresa no tenía la culpa de su problema mental y que no quería ir a las malas.

El día siguiente de este intercambio de mensajes, la mercantil notificó a la trabajadora su despido a través de una carta que recogía las manifestaciones que ésta había hecho en los whatssaps cruzados con el gerente. A juicio de la empresa, el hecho de que la trabajadora hubiera planteado su propio despido cuando se encontraba en una situación de Incapacidad Temporal significaba que su baja laboral era «fraudulenta» y suponía «una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza». Para la firma, de la citada conversación se desprendía que la empleada no quería volver a trabajar y que proponía un cese no disciplinario para poder seguir cobrando del paro.

Disconforme con estos argumentos, la empleada acudió a los tribunales y logró que su despido se declarara improcedente en primera instancia.

Facultades «minoradas»

Después de examinar el recurso de la empresa, la sala de lo social del TSj descarta que pueda aplicarse en este caso la doctrina de la «buena fe contractual», puesto que no se ha producido un incumplimiento grave y culpable del trabajador que pudiera dar pie a declarar la procedencia del despido. En ese sentido, los magistrados recalcan que la enfermedad mental que sufría la trabajadora atenúa la gravedad que pudiera revestir su conducta cuando sugirió al gerente que la despidiera, pero no disciplinariamente para cobrar el paro.

El TSJ no aprecia un carácter fraudulento en la baja por incapacidad temporal de la demandante y no considera proporcionada la sanción que le impuso la firma. La sentencia concluye que la capacidad de discernimiento de la trabajadora estaba minorada en el momento de la conversación con el gerente, como consecuencia del trastorno de ansiedad que sufría.

Once mil consultas de mujeres por depresión y ansiedad en el área de salud

Solo en los diez primeros meses de 2021, las consultas de los centros de salud del Departamento Xàtiva-Ontinyent atendieron 10.899 casos de mujeres con problemas de depresión y ansiedad. Los datos fueron aportados por la conselleria en respuesta a una pregunta parlamentaria en las Corts. El número de consultas atendidas superó el millar en la franja de edad entre los 40 y los 64 años y fue especialmente elevada en el tramo entre 45 y 49 años, con 1.211 atenciones médicas.