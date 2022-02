El consistorio de Benigànim estudia las opciones ante la sentencia del centro de día

El Ayuntamiento de Benigànim está estudiando las opciones frente a la sentencia del TSJCV que obliga a retroceder en el procedimiento de adjudicación de la gestión del centro de día al momento previo a la valoración de la memoria técnica. Elconsistorio tramitó la licitación del contrato incluyente dos criterios para la adjudicación. En primer lugar, la redacción de un proyecto de gestión y mantenimiento del centro de día con una puntuación máxima de 15 puntos. En segundo lugar, mejoras en la prestación del contrato con una puntuación máxima de 85 puntos. Al tratarse de un centro esencial para Benigànim que, además, tiene que cumplir escrupulosamente la normativa autonómica en materia de bienestar social, el pliego de licitación priorizó la prestación del servicio. Así, algunas de las mejoras incluidas fueron servicio de podología o peluquería, mejoras en las ratios de personal respecto al exigido por la normativa autonómica o mejoras de equipación que contribuyeron a la mejora de la calidad del servicio, entre otros.

Así, la empresa OHL obtuvo mejor puntuación gracias a la oferta de estas mejoras con una diferencia considerable respecto a la empresa Socialcore, que obtuvo mejor puntuación en la memoria técnica. Como la memoria técnica era objeto de valoración discrecional, el ayuntamiento adjudicó el contrato a OHL, que ha ejecutado las mejoras a las que se comprometió, mejorando así el servicio que ha prestado de manera satisfactoria para personas usuarias y trabajadoras y para la corporación municipal. Socialcore recorrió la sentencia, llegando al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). En un primer recurso ante el tribunal administrativo de recursos contractuales, este ratificó la actuación llevada a cabo por el ayuntamiento. La mercantil Socialcore presentó un nuevo recurso ante el TSJCV. Este ha estimado parcialmente el recurso y ha dejado sin efecto la adjudicación del contrato, obligando al ayuntamiento a retroceder en el procedimiento al momento previo a la valoración de la memoria técnica. La sentencia no reconoce la condición de adjudicataria a la empresa Socialcore, sino que obliga al ayuntamiento a retomar el procedimiento de licitación.

Aclaración de sentencia

El consistorio solicitó una aclaración de la sentencia, porque no concreta qué norma o precepto legal se ha vulnerado por parte de la corporación. Esta aclaración ha sido denegada, poniendo de manifiesto un criterio subjetivo como es la falta de motivación del informe técnico de Servicios Sociales al proyecto de gestión y mantenimiento, pero no un criterio que atienda a la legislación. Ahora, los servicios jurídicos del ayuntamiento, en defensa del bienestar de sus vecinos y vecinas, estudian las diferentes opciones ante una sentencia que el consistorio respeta pero no comparte.