El «Enigma» del turismo en Xàtiva

Parafraseando la iniciativa que con el nombre «El enigma de los Borja» está llevando a cabo el departamento de Turismo de Xàtiva, cabría una reflexión sobre el enigma de la dificultad de implementar con éxito una verdadera política y gestión de la actividad turística en una ciudad que reúne sobrados atractivos y un claro potencial turístico, pero que sigue sin saberlos explotar adecuadamente. A primera vista, parece buena la iniciativa de la pareja de jóvenes ataviados con trajes de época intentando difundirla por las calles de Xàtiva, pero choca con la cruda realidad de la falta de un conocimiento experto en el ámbito de la promoción y comunicación, capaz de optimizar este tipo de acciones, que siempre deberían ser complementarias a una potente oferta de recursos perfectamente dinamizados. Y en este aspecto vuelve a fallar, como desde hace decenios, la política municipal turística de Xàtiva.

Es absurdo, ilógico y produce hasta empatía misericorde con la pareja de figurantes, verlos deambular una tarde de un domingo de febrero por calles desiertas del magnífico conjunto histórico-artístico, con todos los monumentos y museos cerrados, hasta acabar sentados frente a la fuente barroca de Sant Francesc, preguntándose, quizás, qué es lo que están haciendo y para qué sirve.

Porque el verdadero enigma sigue siendo cómo una ciudad monumental e histórica como Xàtiva, con una decena larga de monumentos nacionales y Bienes de Interés Cultural, con un protagonismo histórico destacado, un valioso legado cultural y de personajes ilustres de fama universal, con una ventajosa facilidad de comunicación por autovía y ferrocarril a una distancia entre una hora y hora y media de internacionales destinos turísticos con millones de visitantes y pernoctaciones, no consigue despegar como destino turístico.

Y tal vez la respuesta al enigma del infradesarrollo del turismo en Xàtiva se encuentre en el día a día de una gestión que no ha cuidado el detalle, que no ha querido aprender, ni tan siquiera preguntar, de ciudades con recursos similares que sí han conseguido articular con los años auténticos productos turísticos. Y de ello no tienen, ni mucho menos, la culpa los pocos profesionales, cuya formación no se ha visto nunca reflejada, —más bien ha sido minusvalorada—, en la clasificación profesional de los puestos que ocupan en la relación de puestos de trabajo municipal. Han tenido y siguen teniendo que lidiar, desde sus propios conocimientos y sin apenas medios, criterios y directrices institucionales superiores expertas y contrastadas en el ámbito turístico, desde hace años, con las carencias, la falta de interés y prioridad, o los problemas, cuya solución siempre se posterga, para articular una buena oferta turística con horarios adecuados e inversiones en recursos monumentales y museísticos capaces de poner en el mercado turístico valenciano un producto competitivo.

El enigma de los pobres datos del turismo en Xàtiva, año tras año, con oportunidades desaprovechadas como aquel millonario Plan de Dinamización Turística, o las que se están perdiendo, tras la crisis covid, para poder comenzar de cero en igualdad de condiciones con muchos destinos competidores, se resuelve al contrastar la falta de visión municipal a pie de calle, con ejemplos, como el del trenet turístico fuera de servicio sin explicación; como la joya monumental de la iglesia de Sant Feliu cerrada cada dos por tres; como el caos semanal de las órdenes y contraórdenes al respecto de la subida en autobús al castillo para grupos con reserva previa cuyos representantes acaban confundidos y expresando en voz alta su deseo de no volver a Xàtiva; como la cada vez mayor dificultad de los guías turísticos locales —a los que sí se está dejando atrás— para obtener, con su actividad profesional, unos ingresos dignos, que les está llevando a plantearse no trabajar en la ciudad y sí en otros mejores destinos cercanos; o la falta de ese alojamiento con encanto, de calidad y capacidad media-alta en una amplia casa palacio restaurada del conjunto histórico-artístico, que nadie se decide a impulsar y que permitiría albergar eventos o congresos sin necesidad de que los participantes hubieran de pernoctar fuera de la ciudad.