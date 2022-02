La Casa de la Joventut de Xàtiva busca participantes para el Erasmus+

La Casa de la Joventut de Xàtiva busca participantes para el proyecto Erasmus+ bautizado como «Youth Map to close the Gender Gap». En concreto, busca jóvenes de entre 18 y 30 años para participar en este programa que incluye un intercambio en el que participan 30 jóvenes. Los grupos se formarán con participantes de Croacia, Francia, Estonia, Rumanía e Italia. El Erasmus+ se celebrará del 24 de abril al 3 de mayo y durante diez días los jóvenes participarán en un curso de educación no formal gratuito, que incluye la manutención y el alojamiento. El proyecto persigue sensibilizar sobre la importancia de la igualdad de género y conocer la legislación europea y buenas prácticas en este campo. Los interesados tienen que dirigirse a la Casa de la Joventut.