Archivan la denuncia contra el alcalde de la Llosa por la explotación del trinquet

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Xàtiva ha archivado la causa contra el alcalde de la Llosa de Ranes, Evarist Aznar, tras la denuncia de un particular y del PSPV local por una presunta prevaricación en la licitación de la gestión y explotación del trinquet, y la licencia de actividad, investigación que se amplió después con otra denuncia por la contratación de monitores para el nuevo pabellón municipal. El juzgado ha decretado el sobreseimiento de la causa por falta de pruebas, exponiendo que «se evidencia la no concurrencia, en los hechos inicialmente denunciados, de los requisitos exigidos jurisprudicialmente para la concurrencia del delito de prevaricación administrativa». La resolución del tribunal es provisional, aunque devendrá en definitiva sin más recorrido judicial ya que la acusación no se personó en la causa y no podrá recurrirla.

«Actuamos correctamente» El alcalde, Evarist Aznar, manifestaba ayer a Levante-EMV su satisfacción por la sentencia y se mostraba «muy contento, después de años de sufrimiento en un proceso que ha sido lento, pero que por fin se ha resuelto y podemos estar tranquilos, el ayuntamiento y el equipo de gobierno, porque ratifica que actuamos correctamente». El proceso judicial comenzó en 2019 cuando, tras la denuncia de un particular, a la que se unió el PSPV local, la Fiscalía abrió diligencias contra Aznar por la licitación para la explotación del trinquet municipal y su licencia de actividad, diligencias que se ampliaron después por la denuncia por la contratación de monitores para el pabellón. Los denunciantes apuntaban a unas irregularidades por la demora del proceso de licitación de la gestión del trinque y los socialistas denunciaron también que el recinto deportivo llevaba dos décadas funcionando «de manera irregular, sin licencia de actividad». El consistorio expuso que el trinquet contaba con licencia para actividades deportivas y la explotación de un quiosco por parte de la persona que gestionaba la instalación. También expuso que la demora en la licitación estaba motivada por el retraso de las obras de reforma del trinquet —consiguieron una subvención autonómica para la sustitución de la cubierta—, que había ocasionado también la dilación del concurso para la explotación del recinto. El alcalde de la Llosa de Ranes declaraba ayer que «hay muchos parámetros y trámites a tener en cuenta que provocan que una licitación sea lenta» y añadía que «entendíamos que en el proceso no había ningún delito de prevaricación». Evarist Aznar afirmaba que «es lamentable que se trate de judicializar la política para conseguir lo que las urnas no te dan. Eso no beneficia a la política local y es un error estratégico. No hay alternativa política», manifestaba sobre la oposición local. Aznar también expresaba la «incertidumbre que genera el proceso judicial. Ha sido mucho tiempo, pero finalmente la justicia nos ha dado la razón», concluía.