Momento de «Apretar los dientes» en el Olímpic

Me crucé con un aficionado del Olímpic por la calle y simplemente me hizo ese gesto de las películas de romanos, ese del pulgar hacia abajo. No puede haber un símbolo tan gráfico en estos momentos. Yo espero que no se lleve a cabo, que no «maten» el equipo, que no se baje de categoría.

Los últimos resultados y los buenos resultados de los demás nos han dejado a tan solo un punto de esas posiciones de descenso. Sería muy cruel perder en dos años, porque lo de este año ha sido un descenso pese a mantenerse lo de la Tercera, dos categorías, y más aún cuando creo que el equipo no es merecedor, y más aún, y es lo que más me cabrea, cuando se nos prometió jugar en el fútbol profesional en un par de años, y de ese fútbol profesional estamos más lejos y nos acercamos peligrosamente a la sexta categoría. No es momento de reproches, tiempo habrá si alguien los quiere hacer. Es el momento de «apretar los dientes». Como les digo, creo que tenemos plantilla y cuerpo técnico para no pasar apuros y estoy seguro que ellos son los primeros que quieren eludir un descenso; pero hay que ayudarles. Los primeros, los dirigentes, para que se acabe con la incertidumbre salarial; y los segundos, nosotros, los aficionados, para que vivamos cada partido como una final y así se lo transmitamos a los jugadores. Espero que estén en la Murta este sábado y que se haya comprado entradas de 5 euros, por ser más y por ingresar más. Soy uno de los damnificados por el cambio de día, y sintiéndolo mucho no podré asistir. Estaré muy pendiente y espero recibir sólo buenas noticias (o sea que hemos ganado).