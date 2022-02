El Olímpic busca un triunfo ante el Roda para cambiar la dinámica

El Olímpic espera que el partido de hoy ante el Roda (17h. Campo Murta) marque un punto de inflexión y que cambie la dinámica del equipo, pues los resultados de las últimas jornadas le han llevado a estar únicamente un punto sobre las posiciones de descenso. El entrenador, Berna Ballester, espera que la motivación que supone jugar ante un candidato al ascenso les ayuda a sumar puntos y a recuperar confianza y crédito.

Para el partido de hoy el entrenador setabense no podrá contar ni con los sancionados Pallarés y Rueda, ni con el lesionado Joan. Jaime Mora es duda por problemas en el tobillo.

Ballester ha reconocido que ha sido una semana complicada «porque el último resultado nos ha hecho daño, aunque en las últimas sesiones ya se ha visto a un equipo con la mentalidad puesta en el próximo partido». Según el técnico, «todo nos está afectando, hay inseguridad, malas caras en ocasiones, algo que ya hemos vivido otras veces en el vestuario, pero hemos hecho un reset y sólo pensamos en lo que viene». El pasado jueves aún no se había abonado nada de lo adeudado a la plantilla, «lo que no ayuda nada. No les ayuda a los jugadores, que intentan dejarlo a un lado, aunque en ocasiones no sea posible». Respecto a jugar sábado, entiende Ballester que se perjudique a algunos socios, «pero deben entender que a final de mes supone un ahorro importante. Los jugadores no tienen inconveniente en jugar domingo, pero las circunstancias son las que son, esperamos pronto volver al domingo». Jugar sábado supone una sesión de entrenamiento semanal menos lo que también le afecta como técnico «porque no podemos darle esa pseudo profesionalidad que necesita la categoría».

Berna Ballester es optimista y afirma que «quedan 11 partidos y el partido de hoy no es una final». Y que habrá que salir esta tarde de la Murta «con la cabeza alta por el trabajo hecho sea el resultado final que sea». Los últimos partidos se han perdido por «detalles».

El rival, el Roda, es un equipo «muy fuerte, que es capaz de cambiar de sistema en un encuentro, muy trabajado. Con jugadores como Marc Cosme o Iker» —ambos ex jugadores del Olímpic—. El partido pasará por «estar concentrados desde el primer momento y controlar a sus jugadores más ofensivos», advierte el técnico del conjunto de Xàtiva.

Momento de «apoyar» al equipo

El Olímpic ha puesto esta semana a disposición de socios y socias entradas para acompañantes, amigos u otros aficionados al precio de 5 euros, tratando de favorecer la asistencia de público. «Estamos con dudas, en un lugar peligroso en la tabla y es el momento de apoyar al equipo», ha pedido el técnico.