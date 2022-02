El pasado jueves 24 de febrero, el pintor setabense Rafael Daroca formalizó la cesión de una de sus pinturas a la ciudad de Xàtiva, que de este modo pasará a enriquecer las colecciones de arte de los museos municipales. La obra es un paisaje al óleo llamado “Ocres y rojos”, que formaba parte de la colección particular del reconocido artista. Esta pintura fue realizada a mediados de la década de los 80 del pasado siglo y es un claro exponente del estilo de Daroca.

Tanto el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, como la concejala de Cultura, Raquel Caballero, agradecieron el gesto de generosidad del pintor setabense, quien estuvo acompañado en el acto por su esposa, Mercedes Hernández. El cuadro quedará depositado en el Museo de Bellas de la Casa de la Enseñanza, donde será expuesto al público junto a las colecciones pictóricas de la ciudad.

Rafael Daroca Benavent (Xàtiva, 1927) comenzó su aprendizaje de manera autodidacta en la década de los 40. Se inició en la escuela del maestro Francisco Climent y, años después, llegó a estudiar en la academia de Bellas Artes de San Carlos en Valencia. Durante el servicio militar estudió dibujo en la escuela de Francisco Mitjavila, en Castellón. A su regreso a Xàtiva, en 1950, creó el grupo de pintores Sait, junto con un grupo de artistas locales como por ejemplo Mompó, Serrano, Leña, Manolete, Antonio Grau, Vidal, Vicente Martinez y Vicente Giner, entre otros. Gracias al grupo Sait y a su constante estudio, entre los años 1950 y 1958 se dedica a perfeccionar su técnica. Aprovecha todas las circunstancias disponibles para crear un lenguaje y expresividad propios.

En 1960 fija definitivamente su residencia en París, ciudad entonces considerada como centro del arte mundial, se impregna del ambiente y el color de la ciudad. Son años con mucho trabajo que se materializa en exposiciones constantes. En estos años absorbe la luz y la esencia pictórica parisina y la mezcla con la propia: la valenciana y mediterránea. Además, conoció a Picasso y Dalí, entre otras personalidades famosas.

En 1968 regresa a Xàtiva donde comienza a realizar exposiciones de forma regular en Madrid, Barcelona y Valencia, entre otras ciudades. Daroca empezó así su prolífica trayectoria profesional como artista pintor que prácticamente ha llegado hasta la fecha. En cuanto a su técnica, Daroca pinta sobre todo al óleo y gouache. Sobre lienzo el aceite y sobre papel el gouache. Utiliza una técnica muy personal de espátula y pincel, a través de la cual busca imprimir la abstracción del paisaje que tiene en la mente. Según sus palabras, "muchas veces tardas mucho menos en pintar el cuadro que en encontrar la esencia del paisaje, en buscar la emoción que ha hecho que valga la pena pintar ese paisaje".

La obra de Rafael Daroca se puede encontrar en numerosas colecciones particulares y ha sido difundida por las siguientes galerías: Salones Macarrón (Madrid), Galería Estil (València), Galería Kreisler (Madrid), Maisson des Jeunes et la Culture (París), Galeria Arlette Chabeaud (París), Emerging Art. Inc. Gallery (New York, USA), Gallery Greco Art Corporation (San Diego, USA), Galerie Milord (Berna), Galería Artesia (Suiza), Sala Jaimes (Barcelona), Galería Greco (Tijuana, Méjico), Galerie La Librerie (París), Sala Pizarro 8 (València), Galería Verona (Madrid), Sala Crismon (València), Sala Enarros (Castellón), Sala Llorens (Barcelona), Sala de Arte de El Corte Inglés (València, Madrid, Málaga), Galería El Campanar (Castellón), Mayte Muñoz (Madrid).

También ha concurrido a las siguientes bienales colectivas: Salón de Otoño (Valencia), Exposición Nacional de Bellas Artes (Madrid), Nacional de pintura (Alicante), Gran Prix de París, Salón de Independientes (París), Colectiva de Pintores Españoles (Paris), etc.

En 1997, la UNESCO editó un CD-ROM sobre el Arte Iberoamericano en el que están los mejores pintores y artistas desde 1900 hasta 1990 de España e Iberoamérica. Rafael Daroca tiene un sitio en esta obra y aporta siete de sus mejores obras a su contenido. También aparece de forma destacada en el Diccionario de Artistas Valencianos del Siglo XX.