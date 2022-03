Fallece el fotógrafo Josep Pastor Carbonell, especializado en fiestas patronales

📸 El passat 8 de setembre es van donar a conéixer els premis del XXXVI Concurs de #Fotografia #FiraCanals2018



🥇1r premi, dotat amb 110€, és per a Josep Pastor Carbonell per l’obra “Foto 3”.



🥈2n premi, dotat amb 100€, és per a David Fayos Prats per l’obra “Fum i flames” pic.twitter.com/5Faht1vNaB