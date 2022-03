Moixent frena la urbanización de un millón de m² en plena sierra

En plena burbuja del ladrillo, el Plan General de Ordenación de Urbana de Moixent (PGOU) clasificó como suelo urbanizable una superficie de un millón de metros cuadrados en un enclave forestal de alto valor paisajístico situado en el límite con el término municipal de Enguera, a pocos metros de la zona recreativa y de acampada del Teularet. El documento abría la posibilidad de crear un nuevo ámbito residencial con una extensión de 100 hectáreas en el sector conocido como «Casas de Marco», donde se permitirían viviendas unifamiliares aisladas sobre parcelas mínimas de 3.600 metros cuadrados.

Veinticuatro años después de la aprobación del instrumento que guía la planificación urbanística de Moixent, sin embargo, no se ha desplegado ninguna actuación sobre estos terrenos (que no han sufrido variación desde entonces) y el ayuntamiento de la localidad está dispuesto a evitar que en el futuro pueda proyectarse sobre ellos cualquier tipo de construcción. Es por eso por lo que la corporación municipal ha activado los trámites para proteger el suelo del sector, revirtiendo su catalogación y clasificando la superficie como no urbanizable a través de una modificación del PGOU que, de momento, se encuentra en fase de consulta pública, antes de iniciar su recorrido hasta obtener el visto bueno de la Generalitat.

La iniciativa surge a propuesta de un propietario de suelo en la zona -un empresario que administra una empresa de la construcción en la Font de la Figuera- que en diciembre de 2020 pidió la descalcificación de los terrenos, sujetos a tributación como urbanos. El proyecto técnico promovido para conseguir dicho propósito considera innecesario el desarrollo del sector Casas de Marco «al no evidenciar una demanda inmediata ni futura». El documento, al que ha tenido acceso este diario, subraya que en Moixent ya existe «oferta de uso residencial suficiente» desarrollada. A muy poca distancia, de hecho, se ubica la urbanización Cumbres de València, en la que conviven un centenar de personas de forma habitual y que no está colmatada todavía, puesto que registra parcelas pendientes de urbanizar.

Un Lugar de Interés Comunitario

La propuesta de reversión del suelo de Casas de Marco -donde existen algunas antiguas construcciones dispersas- se justifica además por la «difícil situación económica actual» que ha «alejado las expectativas de crecimiento de las actividades residenciales y la solicitud de los particulares propietarios del sector».

A estos criterios se suman los intereses medioambientales y paisajísticos, puesto que la totalidad del suelo de este ámbito forma parte del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Sierra de Enguera y se incluye en el Paisaje de Relevancia Regional (PRR 16) del Macizo del Caroig. Los terrenos lindan con una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y ocupan áreas calificadas como Hábitat de Interés Comunitario. Por otro lado, la vía pecuaria «Colada de la Venta del Centenar» atraviesa el ámbito de suelo urbanizable, que además bordea con el abrevadero del Centenar. Igualmente, la zona está afectada parcialmente por un riesgo geomorfológico.

Los técnicos redactores del proyecto de descalificación sostienen también que el desarrollo del sector Casas de Marco colisionaría con la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, que aboga por definir unas pautas racionales y sostenibles de ocupación del suelo y con el criterio de evitar crecimientos en el extrarradio de los núcleos urbanos ya existentes, plasmado en la nueva ley autonómica de ordenación del territorio. La urbanización implicaría la necesidad de ampliar la carretera CV-589 que le daría acceso, así como la dotación de energía eléctrica, agua potable o telecomunicaciones «que harían inviable económicamente la actuación». La reversión, en cambio, supondría «una disminución importante en el consumo de recursos», zanja la propuesta.