NO A LA GUERRa

En un día como hoy se podría hablar de muchas cosas: de las Fallas que se anticipan, de la primavera que se anuncia, del agua que nunca deja de correr, de las mujeres que nunca aprenden a callar… Pero a menos que se viva en completa desconexión con el mundo real, hay una noticia que eclipsa a las otras y provoca gran inquietud.

Salimos, aunque no indemnes, de una pandemia que dio un buen revolcón a la visión supremacista del ser humano en el planeta y nos obligó a enfrentarnos a una amenaza silenciosa pero letal que nos demostró lo vulnerables que somos. Ahora afrontamos otro acontecimiento que algunas generaciones ya han vivido para su desgracia, y otras, afortunadamente, no habían llegado a conocer. Ni ganas.

La guerra que se libra a tres mil kilómetros nos pilla a la ciudadanía de a pie, que no es experta en geopolítica ni está ducha en macroeconomía, con nuestra capacidad de sobresaltos bastante agotada. Era difícil superar aquella histórica aparición de un presidente del Gobierno con cara de espantado que nos comunicaba que no podríamos salir de casa cuando nos viniera en gana por culpa de un bicho indetectable que nos podía matar. Pero lo han conseguido las noticias que anticipan un escenario de Guerra Mundial, toda una pesadilla global.

La guerra no tiene nada de bonito. Hay que ser muy ingenuo, muy ignorante o muy malvado para pensar que imponer ideas con sangre y dolor puede ser necesario o deseable. Lo dijo Forges, que fue uno de esos que llamaban humoristas, aunque en realidad eran sabios: no hay guerras justas o injustas, solo hay malditas guerras. Su conclusión proviene del puro y duro sentido común, de la experiencia de una historia que enseña que las guerras nunca son rentables para la mayoría, ni contribuyen al bien común. Hay quien conoce las guerras, desde las Púnicas hasta la de Vietnam, por los libros de historia en un relato aséptico y deshumanizado, donde las víctimas son meros datos estadísticos. Para otros, las guerras son un argumento de película bélica, con héroes y villanos como en los cuentos infantiles, donde el prota nunca muere o si lo hace es para conseguir la victoria y la gloria eterna, amén del amor de la correspondiente chica, sin que nadie se fije en los centenares y miles de soldaditos anónimos que sí palman, aunque su muerte no le importe a nadie. Guerras de cartón piedra, de efectos especiales, de mentirijillas como si fuera lícito mentir sobre uno de los sucesos más graves que pueden afectar a la Humanidad y que, de hecho, llegados a este punto, incluso pueden ser causa de su desaparición.

A la guerra hay que hacerle la guerra. Aprender que los detonantes reales quedan casi siempre ocultos tras las palabras rimbombantes y las arengas entusiastas, lo que convierte en ejercicio inútil la búsqueda de razones o sinrazones en las partes implicadas. No las hay para justificar el precio de sangre y lágrimas que se exige. A las guerras no van quienes las promueven, quien las necesita para su exclusivo beneficio. A las guerras de otros suelen ir siempre los mismos, los que son nadies pero lo han de sacrificar todo.

Después de dos guerras mundiales y de infinidad de conflictos bélicos a lo largo de la historia causantes de millones de muertes evitables e innecesarias sería hora de dejar de considerar los tambores de guerra como patrimonio de la Humanidad para sentir vergüenza y rechazo ante una acción que ninguna otra especie animal ejerce de forma tan masiva y organizada como el ser humano.