El Supremo decide retirar las tuberías que riegan 4.500 hanegadas de Albaida

El Tribunal Supremo ha elevado a firme una sentencia que condena a la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Vall del Remei de Albaida a retirar cinco tramos de tuberías de riego que se construyeron invadiendo los dominios de la comunidad de regantes de la acequia de la Vega. De ejecutarse el fallo, alrededor de 4.500 hanegadas de cultivos en plena producción que se riegan con agua reciclada procedente de la depuradora compartida por Albaida, Atzeneta d’Albaida y El Palomar podrían quedarse sin ese suministro, según alertan desde la SAT, para la que esta opción resulta ahora «inviable económicamente». Es por eso por lo que tanto esta entidad como la comunidad de regantes se muestran abiertas a intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial lo más beneficioso posible para ambas partes.

Los regantes de la Vega acudieron a los juzgados ante la negativa de la SAT de paralizar las obras que -aprobadas y financiadas por la Conselleria de Agricultura- instalaron en 2013 una gran tubería de riego desde la balsa de la sociedad agraria hasta la depuradora, atravesando propiedades de la comunidad de riego desde tiempos inmemoriales y afectando a zonas de paso, al talud de sustentación de la acequia de la Vega e incluso cruzándose con esta en diversos puntos.

En 2016, un juzgado de Ontinyent estimó parcialmente la denuncia y declaró la obligación de la SAT de demoler el trazado ejecutado en cinco de las siete zonas cuya titularidad reivindicaban los regantes de la Vega. La resolución fue confirmada en 2019 por la Audiencia Provincial. Hace escasos días, el Supremo ha inadmitido el último recurso presentado en el marco del procedimiento.

La comunidad de regantes, defendida por el abogado David Vila, no ha solicitado por el momento la ejecución de la sentencia y está dispuesta a negociar las propuestas alternativas que pueda plantear la SAT para paliar las consecuencias del litigio. Cuando se iniciaron las obras, la comunidad advirtió a los promotores a través de un burofax de que estaban invadiendo superficies ocupadas con sus canalizaciones de riego.

La nueva conducción se desplegó en paralelo a la existente en la mayoría de los puntos, en un terreno muy quebrado, prácticamente al borde de un precipicio que da al río Albaida. Los regantes alertaron del impacto de los trabajos, que implicaban un alto riesgo de graves afecciones en la plataforma de la acequia en caso de gota fría, por lo que reclamaron alternativas de canalización por la otra vertiente del río.

Una apuesta del Consell en 2010

Pero la SAT hizo caso omiso y su proyecto siguió adelante tras obtener los permisos de la Conselleria de Agricultura. Francisco Camps definió la actuación como una de las grandes apuestas de la Generalitat en la comarca cuando en 2010 inauguró junto al entonces conseller Juan Cotino la gran balsa construida para garantizar la producción agrícola de la zona, con el reciclaje de 1,3 millones de litros de agua depurada al año para regar 250 hectáreas de cultivos en varios municipios, mayoritariamente frutales. La inversión global superó los 2,2 millones de euros.

Desde la SAT Vall del Remei confían en poder resolver el entuerto «amistosamente». «Nos hemos gastado mucho dinero en juicios y cuanto más sigamos adelante más nos va a costar», lamenta el actual presidente de la Sociedad, que no estaba al frente de la entidad cuando se ejecutaron las obras aunque defiende que el trazado se hizo manteniendo siempre una separación de más de un metro para no dañar la conducción de la acequia de la Vila. La sentencia desestimó la indemnización de 1.297 € por daños y perjuicios solicitada por la comunidad de regantes, al no quedar acreditadas las roturas denunciadas. El derribo de las canalizaciones obligaría a reforzar taludes y terraplenes y supondría un desembolso que éste ve «inviable».