La fortuna hizo ayer una parada en Xàtiva, regando con más de 150.000 euros a los poseedores de varios boletos de los sorteos de la Bonoloto y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Así, el vendedor de la ONCE Abdelaziz Briki vendió dos cupones del número 50.768, agraciados con 35.000 euros cada. Desde febrero del año pasado cuenta con un punto de venta en la calle Abu Masaifa. Consultado por Levante-EMV, ha explicado que es la primera vez que reparte suerte en la capital de la Costera: "Nunca había dado un premio de este tipo, la verdad es que es una alegría saber que hemos ayudado a dos vecinos de la ciudad".

El Sorteo de la ONCE no fue el único que trajo buenas noticias al municipio setabense. Así, en el stand de Loterías del Estado del Centro Comercial Plaza Mayor también se vendieron dos boletos ganadores de la Bonoloto. Los dos premiados acertaron cinco números y el complementario y se llevaron 41.172 euros cada uno. Gerardo Santamaría, gerente del establecimiento, no oculta su satisfacción: "Estamos muy contentos de seguir dando premios. No en vano, el pasado 19 febrero sellamos una bonoloto con un premio 86.236 euros y siete días después una primitiva con 51.049 euros". La sucesión de buenas noticias en forma de premios en metálico ha llevado a muchos a llamar a la administración como "la Doña Manolita" de la Costera.