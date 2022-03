La realidad de que un tarado ejerza un poder absoluto sobre medio mundo y su locura enfermiza pueda provocar una guerra donde se vean involucrados un montón de países, no deja de ser algo más que alarmante y nos indica que el peligro está ahí latente, muy por encima de películas de botoncitos rojos y teléfonos del mismo color que hemos visto en el cine.

Que un tarado pueda gobernar y decidir sobre la suerte de su país y la de los demás, donde pagan los platos rotos siempre los mismos, huyendo y mostrando sus lágrimas de impotencia por decisiones incomprensibles que solo caben en la mente enferma del dictador, debe hacer recapacitar sobre la fragilidad de convocar una guerra y terminar haciéndola con el apoyo de otros tantos tarados que nunca entenderán lo que significan las palabras paz, diálogo, empatía, comprensión, solidaridad, etc. Y lo más grave de todo es que se pega como la viruela, y la curación está complicada cuando salen voces no autorizadas que demuestran claramente un fascismo en ebullición y en forma de virus mortal. El mensaje del tarado hace efecto en aquellos individuos cuya máxima ambición es la de mandar, gobernar, decidir, aniquilar, a quienes no piensan como ellos y no siguen el camino del odio, la rabia o la xenofobia.

Amenazar con pulsar un botón de acción nuclear sobre quienes se atrevan a hablar de genocidio por parte del atacante, o cerrar los ojos ante las imágenes de niños, mujeres y hombres con ojos llenos de terror, sin casas, huyendo del miedo, demuestra la más grave de las indecencias que un ser humano puede cometer, cuando se cree en el derecho de aniquilar a quienes consideran sus enemigos por un trozo de tierra o una posición estratégica para dominar parte del mundo. Decir que el tarado no se atreverá a hacerlo, es desconocer sus malvadas intenciones de mente sucia y actitudes frías sin un ápice de conciencia. Mala sangre corre por su venas.

Imponer el terror y la guerra olvidando tiempos que fueron oscuros y terribles demuestran la fragilidad de la memoria. Demuestran el olvido repentino de que aquí también sufrimos una terrible guerra, un brutal enfrentamiento entre dos bandos provocado por un dictador que hizo que miles de perdedores tuviesen que huir buscando refugio en otros países.

Hace un par de días desayunaba un café largo con una tostada de pan y aceite, acompañado por un zumo de naranja en una cafetería conocida, cuando tres señoras de mediana edad (o sea, jubiladas y con buen nivel de vida) hablaban sobre el posible acogimiento de refugiados en nuestro país y nuestras ciudades y globalizaban a todos por igual afirmando que era una poca vergüenza permitir la entrada «de tanto extranjero que vienen a que les mantengan y les den una paga mensual que a los españoles no les dan» (sic). Seguían con su diálogo para quien quisiera oírlas manifestando que «yo he trabajado toda mi vida y nadie me ha dado nada que no haya ganado y sin embargo a quienes vienen en patera o son refugiados, están muy, pero que muy bien tratados». Eran tres víctimas más de la viruela que les inyectan aquellos gobernantes que no dudan incluso en utilizar la mentira para conseguir adeptos y seguir avanzando por el camino de la ultraderecha más reaccionaria. Recordemos aquello de Vox contra los menores no acompañados, cuando aseguraban que a estos se les premiaba con 4.700 euros al mes (sic) y la abuela 426 de pensión. Las señoras disfrutaban con la verborrea que ya despedía un tufo a podrido difícilmente aguantable, así que me levanté y me acerqué a la barra para decirle al camarero que me había atendido que «lo mío lo pagarán aquellas señoras que han trabajado toda la vida». Me sonrió el camarero y salí del local.