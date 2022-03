Minimizar los errores en el Olímpic

Estos días he escuchado más de una vez una palabra al referirse a la situación del Olímpic: minimizar, «minimizar los errores». Se ha querido decir que los errores nos están costando demasiado, y más si tenemos en cuenta que nosotros no acertamos en nuestras acciones, y por eso la clave para la primera de las finales que tiene el Olímpic, este domingo ante el Silla, pasa por no cometer errores y si los cometemos que no signifiquen goles. Apurados estamos. Me sigue asustando que haya filiales como el Elche B o el Castellón B peleando con nosotros por la permanencia, siempre les resulta más fácil reforzarse para mantenerse. Toca padecer.

Y lo de «minimizar errores» debería aplicarse también a los gestores del club. No dudo de la «profesionalidad» de plantilla y cuerpo técnico, lo ha repetido el entrenador Berna Ballester un montón de veces, pero los dos meses de retraso en el pago de salarios no es plato fácil de digerir, de llevar y de gestionar. Por eso, desde esta humilde columna, pedir a los que pueden, de verdad, salvar esta situación (y no son los que dan la cara cada semana), que traten de «minimizar» el error que supone no ir al día en los pagos, que no apuren hasta final de mes porque entonces, en lo deportivo, podemos estar ya en posiciones de descenso y ser demasiado tarde. ¡Qué no sea así! Este domingo, jugamos en Silla: primera final.