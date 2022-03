LA VIOLÈNCIA POLÍTICA TORNA A EUROPA

El passat divendres es va presentar a la Casa de la Cultura de Xàtiva el llibre «Afusellats: Mestres i republicans». Es tracta d’una obra coral on un grup d’investigadors, coordinats pel professor Wilson Ferris, han recuperat la biografia de 20 mestres valencians afusellats una volta acabada la Guerra Civil Espanyola. L’obra pretén recuperar els seus noms, trajectòries vitals i pedagògiques, dels que un dia van ser esborrats de la història, amb una execució i posterior soterrament en una fossa comuna.

Fins fa poc pensaven que aquesta violència irracional i brutal contra companys de professió que volien defensar els drets humans a través de l’educació, era una cosa pròpia dels horrorosos anys quaranta del passat segle. Però l’Europa democràtica reviu de nou l’horror amb la invasió de Rússia sobre Ucraïna. Ara Putin esdevé en el nou Stalin que no content amb l’annexió de Crimea i la regió del Donbass, avança sobre Kíev. Tornen de nou els discursos imperialistes i ultranacionalistes per justificar allò injustificable. De sobte, sembla que la dialèctica de la barbàrie de la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial, ha fugit dels llibres d’història.

Com el poble ucraïnès, molts d’aquells mestres van haver d’empunyar les armes per a defensar la seua terra d’un atac que els volia imposar una dictadura militar sobre un país democràtic. Salvant les distàncies històriques, de nou el militarisme s’imposa. Una brutal violència per a satisfer afanys imperialistes impropis dels temps que corren. Ja es pot educar en valors, en el pacifisme, la igualtat, la tolerància, i el respecte a l’altre, que la realitat és una altra, i les guerres no desapareixen mai. Cada cert temps conflicte. No s’aprén del passat.

Acabada la Guerra Civil amb la victòria dels militars insurrectes, l’estat de guerra continuà fins a març de 1948, un fet que va comportar el predomini de la jurisdicció de l’actuació militar sobre la civil, i el predomini dels seus tribunals, amb ganes de proporcionar una justícia ràpida amb fort sabor de revenja. La delació va ser el principal instrument d’acusació. De tots els casos analitzats en el llibre, ens centrem en el estudiat pel professor Vicent Torregrosa.

Salvador Mollà García fou el mestre més jove dels 20 executats. Em recorda moltíssim als ciutadans ucraïnesos que han passat de viure com a persones en un país lliure, a esdevindre en soldats a la força. Ell va deixar de ser mestre per anar a la guerra amb una justificació moral, que podria ser la mateixa de qualsevol habitant de Kiev, que en aquests moments es troba defensant la capital. Destinat al Front de Terol com a oficial integrat en el Batalló 13 de metralladores, comunicà a l’ajuntament la seua marxa a la guerra perquè «nuestro territorio quede libre de fuerzas invasoras y de la más negra de las opresiones conocidas de la historia, negación absoluta de los derechos y libertades».

Segurament d’ací a uns anys, Ucraïna escriurà moltes biografies de tots els ciutadans que van a morir en un conflicte sense cap sentit. Això si no guanyen els seguidors de Putin, que ja s’encarregarien de fer ús de la desmemòria, i la mentida, per amagar la veritat i contar una altra història oficial. Esperem que el poble rus, i les oligarquies que s’han beneficiat del seu règim autoritari l’enderroquen ara, en veure els seus milionaris ingressos minvats pel bloqueig financer internacional. Supose que no tindrà ni de bon tros, el suport popular que va tindre l’exèrcit de Franco.

Salvador només volia ser un mestre innovador. Destinat a Novetlè, va seguir els postulats de l’Escola Moderna introduïda per Ferrer i Guàrdia. Ideari pedagògic que va introduir a Xàtiva el filantrop Don Attilio Bruschetti, i del que destacava dos llibres ciencia práctica de la vida i ángel femenino. Amb aquesta intenció s’afilià a Izquierda Republicana. Forma part d’una Joventut d’esquerra moderada que apostava per la reforma social mitjançant l’educació. Formà part de l’Aliança d’intel·lectuals per a la defensa de la cultura i va escriure molts articles de divulgació pedagògica en defensa dels principis de llibertat de càtedra, la laïcitat, la solidaritat, totalment contraris al principis feixistes i ultranacionalistes que dominaven Europa. L’autor, Vicent Torregrosa, encara no s’explica perquè el mataren, i el soterraren a una fossa, i espera poder aprofundir en una monografia extensible a altres membres de la mateixa família.

La història de Salvador no acabà amb el seu afusellament. Ara que s’acosta el dia de la dona, la mare d’aquest, Josefa García Torres, és un gran exemple de fèmina que cal traure de l’armari de l’oblit. Una història de lluita que ha d’eixir a la llum. Va assabentar-se de l’execució del seu fill en la pressó. 4 anys de condemna per haver estat vinculada al cercle teosòfic d’Attilio Bruschetti, pertànyer a l’Agrupació Femenina Republicana, i prestat serveis a l’hospital curant ferits. Només va recuperar la llibertat, començà a indagar en quin forat estava soterrat el cadàver del seu fill. Va aconseguir localitzar-lo a la fossa 22 del cementeri de Paterna. Havia compartit saca amb Pedro Garcia Liviano, Jovino Fernández Díaz, Rafael Balaguer Balaguer i Rafael Pérez Fuentes.

Va contactar amb les famílies, i a l’any 1964, va ajuntar amb l’ajuda d’aquestes, 6.000 pessetes, per comprar el dos metres quadrats, on s’amuntegaven les restes dels afusellats. Objectiu evitar l’oblit, la desmemòria, i tal volta buscar algun dia una sepultura digna. I tot en un temps en què era una història que no convenia contar. Una injustícia que avergonyia a molts, i que contravenia el discurs oficial on tots els defensors de la República eren uns rojos assassins, que mereixien la mort. L’odi irracional va passar per damunt de molts com aquell mestre, que només volia conrear la intel·ligència, el sentiment i la voluntat, entre el seu alumnat.

Pense en la població ucraïnesa que ha passat en un dia de ser ciutadà a soldat, com aquells mestres republicans, i veig que el llibre d’afusellats no és un llibre d’història, sinó de rabiosa actualitat. Si les coses continuen així a les terres de l’est, prompte el seu territori s’omplira de fosses de gent que només va voler defensar la democràcia i la llibertat. I és que, si la història no es repeteix, moltes voltes es pareix. Continuarem predicant una educació per a formar en valors, on es rebutge qualsevol forma de violència, i siga defensora dels drets humans i la democràcia.