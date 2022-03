Xàtiva promociona a los músicos jóvenes tras los reveses de la pandemia

El ayuntamiento de Xàtiva quiere reforzar la promoción de los músicos jóvenes del municipio, que forman parte de uno de los colectivos que más han sufrido los reveses de la pandemia del covid. Por ello, apuestan por revitalizar el registro de jóvenes intérpretes que lanzaron en 2016y que cuentan con un total de 22 bandas, djs y solistas.

El primer año de andadura de la iniciativa solamente se apuntaron tres músicos, por dos en 2017 y uno en 2018. En 2019 ingresaron tres más y dos más en 2019. En 2020 —con la pandemia trastocando nuestras vidas— entraron 14 músicos y dos el año pasado. El objetivo municipal es ampliar el listado a corto-medio plazo.

La meta de esta compilación de datos es la posibilidad de contar con su participación en los diferentes eventos que organice el consistorio. Así, el festival «Al ras» o los conciertos de Fira son dos oportunidades clave: «Si viene un intérprete de primer nivel intentamos contar con un telonero local que tenga relación por el tipo de música. En estas citas hay mucha gente y así se dan a conocer», apuntaron ayer desde el departamento municipal de Juventud. De hecho, uno de los requisitos para aparecer en el registro es que uno de los componentes tenga menos de 30 años y que también haya un residente de Xàtiva.

Rock, pop, djs, orquestas, solistas... en la base de datos hay un caleidoscopio de estilos. Los músicos tienen a su disposición las instalaciones del Centre Cultural Xàtiva (CCX), para ensayos. Un espacio público que les permite ahorrarse el dinero que tendrían que destinar si decidieran prepararse en otras dependencias.

Carles Vila es miembro de «Lady Bohemia», una de las bandas que forman parte del programa. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que la experiencia es positiva: «Yo he formado parte de varios grupos y estoy desde el principio. Actualmente somos una formación musical de tres personas. Intentamos hacer una fusión de rock y rumba, acercarnos a bandas como Txarango y la Fúmiga. La pandemia nos ha limitado mucho, ha sido duro y poder venir al CCX a ensayar se agradece».

Rubén forma parte de «Amansalva», grupo que define como «un histórico del rock en Xàtiva». «Todo empezó con una banda que hacía versiones de clásicos en valenciano, con un toque de humor. Hemos evolucionado y ahora hay temas algo más serios, aunque mantenemos el repertorio. Somos cinco componentes y estamos en el registro desde el principio. Todo ayuda».

«Es un alivio»

Juan Giner forma parte del grupo «Noah Histeria», creado en 2012. Reconoce que contar con unas instalaciones de ensayo que son públicas es una gran ayuda: «Es un privilegio, la verdad, un rara avis en el sector porque todo el mundo se tiene que costear la mensualidad como un pasivo y en Xàtiva no tenemos ese obstáculo. Ayuda y más aún en una época como la pandemia».

Aunque matiza que no todo es perfecto: «Dependes de los horarios y disponibilidad de los trabajadores y se nota que no son espacios que no se pensaron para ensayos. A veces una banda de rock como la nuestra se encuentra pegada pared con pared con una coral y esto puede causar problemas. Al principio, también tuvimos quejas de algunos vecinos».