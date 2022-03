Compromís pide la dimisión del alcalde de Castelló de Rugat por las acusaciones de Antifraude

Compromís per Castelló de Rugat ha emitido un comunicado en el que pide "responsabilidad política" y la dimisión del alcalde de Castelló de Rugat, Antonio Esquinas, por las acusaciones de la agencia sobre la comisión de un presunto delito de falsedad documental, como avanzó Levante-EMV.

El 2019, Compromís presentó una denuncia en la que ponía el foco en el expediente de adjudicación del servicio Bar-Restaurante l'Almud. La empresa concesionaria se comprometió mediante contrato a la limpieza del campo de fútbol, vestuarios y exteriores, así como al abono de un canon anual de 10.000 euros más IVA. Desde la fecha de la firma del contrato en el 2016, sin embargo, la empresa no se encargó de la limpieza acordada como tampoco realizó el pago de los cañones pactados.

En el momento de la presentación de la denuncia, el ayuntamiento nunca había reclamado su pago, debiendo la empresa concesionaria en el municipio 35.000 €. A juicio de la agencia “es un hecho constado que muestra en cualquier caso una pasividad en el ejercicio de las acciones recaudatorias que corresponden a la entidad local y que puede suponer el menoscabo de capitales públicos”.

Paralelamente, presuntamente esta empresa fue la encargada de organizar la alianza matrimonial del alcalde, sin los permisos correspondientes y con un informe desfavorable de la Secretaría por la ocupación inadecuada de la vía pública.

Sumado al anterior, la Agencia antifraude ha podido corroborar que la forma de adjudicación del Bar-Restaurante l'Almud utilizada por el ayuntamiento, mediante procedimiento abierto simplificado está reservado exclusivamente en los contratos de obras, servicios y suministros, y que por lo tanto no es aplicable al tipo de contrato de concesión de servicio utilizado por el ayuntamiento.

Ante esta presunta irregularidad, la Agencia solicitó documentación al consistorio, que la remitió, pero posteriormente realizó una alegación firmada por el alcalde afirmando que los documentos que se habían remitido “no eran los correspondientes y que inducían a error en el tipo de contrato”, por el que adjuntaba una nueva documentación.

Posteriormente en el análisis de esta nueva documentación y del informe pericial informático de la agencia, esta afirma que “se ha constatado que los documentos presentados en la fase de alegaciones su falsos y se trata de una manipulación documental”. La agencia antifraude en su informe va más allá y asegura “se ha manipulado los documentos originales con el fin de hacer creer a los funcionarios de la Agencia Valenciana Antifraude que se había tramitado un contrato de servicios y no de concesión de servicios. Esta presunta falsificación de un documento público se tipifica con un delito recogido en el arte. 390 del Código Penal”.

Por todo el anteriormente expuesto, la Agencia antifraude ha concluido trasladar los hechos que podrían ser constitutivos de delito al juzgado de instrucción correspondiente. Además de esto, solicita al ayuntamiento la reclamación del pago que debe la empresa concesionaria en el municipio, que continúo con el expediente sancionador respecto a la ocupación de la vía pública indebidamente en la alianza matrimonial del alcalde y que inicie la revisión de oficio del procedimiento de adjudicación de la concesión del bar en cuestión.

Según Damián Martínez, portavoz de Compromís per Castelló de Rugat, “los hechos son de una extrema gravedad y el reflejo de lo que hemos venido denunciando durante mucho de tiempo desde Compromís. El alcalde tiene que asumir su responsabilidad política y dimitir por las graves acusaciones realizadas por la agencia anticorrupción. El equipo de gobierno socialista no tiene ningún proyecto para Castelló de Rugat, no cumple sus prometidas electorales, como tampoco puede seguir permitiendo irregularidades como las que estamos descubriendo. Lo mejor es que el alcalde dimita y empezamos a trabajar conjuntamente entre todas y todos para hacer de Castelló de Rugat el pueblo que merecen nuestros vecinos y vecinas”, zanja Martínez.