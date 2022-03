"Mi familia no se quiere ir de Ucrania y gracias a toda esta ayuda no se sienten solos"

Dos camiones cargados hasta los topes de material humanitario, con 33 palés a bordo cada uno, partirán entre hoy y mañana desde Xàtiva y Ontinyent para acercar la solidaridad de estos municipios y de sus comarcas al pueblo golpeado por la guerra de Ucrania. «La respuesta ha sido descomunal, una vía de escape a los sentimientos de rabia que se respiran. Nunca había visto una cosa así», resume Peter Nikolov, gerente de Balkanica Distral, SL, empresa con sede en Xàtiva dedicada a la venta de productos de Europa del este de cuyas instalaciones saldrá hoy el primer envío masivo de productos recogidos por voluntarios desde esta ciudad hasta una base que la compañía tiene en Rumanía, después de que el almacén habilitado por un profesor jubilado en la Avenida Selgas se quedara pronto pequeño para acogerlo todo.

En Ontinyent, la imagen de la sala Gomis repleta de cajas apiladas de ropa, comida y productos higiénicos tras la movilización de 150 voluntarios habla por sí misma. «Ha sido algo inesperado que ha superado todas las expectativas. Tenemos material para tres o cuatro camiones de ayuda humanitaria», subraya Mariya Danylo, voluntaria y responsable de la tienda de Kamasana en Ontinyent. Como ucraniana, Mariya vive pegada al teléfono móvil desde que estalló el conflicto. «Parece que dura una eternidad. Te pasas 24 horas hablando de lo mismo y al final te absorbe», lamenta. Su familia sigue en Ucrania y no piensa marcharse, por lo que la incertidumbre es máxima. «En la zona en la que viven todavía no hay ataques directos, pero mis tíos están alistados y de ellos solo sabemos que están vivos. No pueden comunicarse con los familiares para no meterse en líos», relata.

En medio de un escenario de tanta tensión, Mariya sostiene que las toneladas de material de apoyo que se han recopilado este fin de semana son un rayo de esperanza para quienes conviven con la invasión: «Les anima a seguir y les hace sentir que no están solos», recalca. «En los primeros días eran ellos contra un demonio y a medida que ha ido pasando el tiempo han notado el apoyo y un giro de 180 grados en la situación que se vive en Europa», ahonda. Pero el problema ahora es que el material llegue a su destino, puesto que se están generando tapones en las fronteras ante la falta de recursos en algunos puntos para poder distribuirlo y gestionarlo todo. En Ontinyent la respuesta ha sido tan masiva que ha obligado a paralizar las donaciones vecinales hasta nuevo aviso. Desde la textil ontinyentina Cotoblau (y su marca Kamasana) también cerraron ayer un primer envío a un socio ucraniano con nórdicos, almohadas, batas quirúrgicas o protectores. «Nos están pidiendo muchos cascos porque no tienen suficientes para los militares, necesitan cualquier tipo de protección y estoy investigando si las empresas constructoras pueden tener de sobra», advierte Mariya Danylo.

Los consistorios canalizan la ayuda

Ontinyent prevé enviar este miércoles el primero de los tres tráilers de ayuda humanitaria a Ucrania recogida gracias la campaña organizada por un grupo de voluntarios con el apoyo del ayuntamiento. El alcalde, Jorge Rodríguez, agradeció la respuesta tan masiva. Por su parte, el consistorio de Xàtiva convocó ayer una reunión extraordinaria de las asociaciones que integran el Consell d’Acció i Polítiques Socials (CAPS) para activar el protocolo de ayuda que a partir de ahora canalizará el flujo de donaciones solidarias que se están produciendo en la ciudad, con el objetivo de facilitar la llegada del material a su destino ante las dificultades existentes. El Centro Social de Mayores de Abú Masaifa abrirá sus puertas hoy para recoger productos, con el apoyo de voluntarios y de personal de Bienestar Social.