JUNTES CONSTRUÏM LA PAU EL 8M

El feminismo es la solución a las desigualdades. La lucha feminista está detrás de grandes avances sociales que benefician a toda la sociedad. Estos derechos y mejoras sociales que hemos conseguido tras muchos años de lucha, debemos defenderlos diariamente porque, como decía Simone de Beauvoir, «no olvidéis nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Deberéis permanecer alerta durante toda vuestra vida». Estas palabras tienen más vigencia que nunca y lo estamos comprobando estos días en Ucrania.

Debemos estar alerta porque los derechos de las mujeres son los primeros que nos arrebatan en todos los conflictos armados. Sufrimos no sólo la guerra, también la violencia que se ejerce sobre nosotras y la violación de nuestros derechos, no sólo por quienes nos atacan sino también por quienbes deberían protegernos. Somos utilizadas como arma de guerra. Lo vimos en los balcanes, en la República del Congo o en el conflicto de Afganistán. Por eso, no nos cansaremos de exigir que paren los bombardeos y de enviar toda nuestra solidaridad hacia todo el pueblo ucraniano y especialmente a sus mujeres y sus hijos e hijas. Las mujeres somos las que más directamente sufrimos los conflictos armados: nos matan, nos violan y matan a nuestros hijos. Por eso es tan importante que las mujeres estemos allí donde se toman las grandes decisiones, porque si algo somos las mujeres es constructoras de paz.

Esta flagrante agresión nos ha de servir para reflexionar y entender que las libertades se han de defender y cuidar porque, aunque parezca increíble, son frágiles. España, como el resto de países de Naciones Unidas, está obligado a alcanzar la agenda 2030 cuyo objetivo estratégico 16 es promover la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas, incorporando para ello la perspectiva de género.

Porque no podemos pensar que no se puede retroceder, que no se pueden dar pasos atrás en materia de igualdad. La realidad nos recuerda la importancia de este 8 de marzo que es más importante que nunca y, por eso, quiero aprovechar la oportunidad que me brindan estas líneas para hacer un llamamiento a las mujeres y hombres a convertir este día en una jornada de reivindicación por la igualdad, los derechos sociales y la paz porque como dice nuestro lema «Juntes Sumem». Es la unión de todas y todos, la suma de distintas voces la que nos hará más fuertes frente a los enemigos de la lucha feminista.

Es esta lucha la que nos ha otorgado libertad y derechos. Por eso, este 8 de marzo debemos reivindicar y tomar las calles con más fuerza que nunca. No podemos permitir que los discursos ultras que han ido surgiendo estos últimos años, tanto desde la derecha como de la izquierda, sigan avanzando porque nos desvían de lo realmente importante, que no es otra cosa que alcanzar la igualdad real. Son, además, discursos peligrosos que tienen como objetivo debilitar la unidad de acción de las mujeres que durante décadas hemos denunciado las desigualdades y discriminaciones que sufríamos por ser mujer. En un contexto tan convulso y cargado de incertidumbre como lo que estamos viviendo, tenemos la obligación de ser más visibles que nunca. A lo largo de la historia, y pese al papel que hemos jugado en contextos históricos importantes, siempre se nos ha invisibilizado. No podemos permitir que vuelva a suceder. Tenemos que tomar las calles para que aquellas y aquellos que nos quieren relegar a un segundo plano sepan que no lo conseguirán.

La lucha feminista está más viva (y es más necesaria) que nunca. El feminismo debe tener una visión global en un momento tan dramático como el que estamos viviendo e incidir en las políticas públicas a nivel mundial. Algunos discursos oficiales olvidan que la agenda feminista está definida y que el sujeto político del feminismo no es otro que las mujeres. Y a ellas nos debemos y más en tiempos convulsos.