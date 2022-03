Un Olímpic falto de efectividad suma un punto que sabe a poco en Silla (0-0)

Al Olímpic le faltó, otra vez, efectividad para ganar. Empate sin goles en Silla. Un punto parece poco pero le permite al equipo de Xàtiva no estar ya en posición de descenso, aunque está empatado a puntos con el Castellón B, que marca la pérdida de la categoría. El entrenador no pudo contar al final ni con Joan ni con Marc Grau, este último por una repentina indisposición. Pallarés cumplió su último partido de sanción y su baja hizo que Tendillo ocupara la posición de central. El equipo de Xàtiva creó ocasiones pero no consiguió marcar. Moussa jugó los últimos minutos, y Jaime Mora se quedó en el banquillo.

El entrenador, Berna Ballester, aseguró tras el partido que «ha sido un partido que se ha sumado a la dinámica de los últimos, la de un equipo que hace muchas cosas bien pero que la falta de efectividad le está penalizando en exceso». El dominio visitante fue muy claro sobre todo en el primer tiempo. No faltó alguna jugada polémica: Ballester vio claro que el visitante Rulo buscó el contacto y no era penalti, y un gol al final del primer tiempo del Olímpic en una acción a balón parado «que está en el límite y que al igual que no lo ha dado podía haber decidido lo contrario». Volvió contar con el tridente con Juanma, Rueda y Moscardó, «que nos ha dado mucho en ese primer tiempo». Situación complicada La situación es complicada y el entrenador ha reconocido que el equipo debe «centrarse en semana tras semana, intentar sumar de tres en tres y alejarnos de la zona peligrosa». Los resultados no fueron buenos para los intereses setabenses, todos los rivales en la lucha por la permanencia ganaron sus partidos. Afortunadamente no todos lo hicieron el domingo. El club apuesta por contar con los aficionados. El próximo domingo jugarán las 17h en la Murta ante el At.Saguntino, segundo clasificado. Los jóvenes, hasta los 24 años podrán acceder libremente al campo; también los padres de los jugadores de la Academia; y cada socio podrá acudir con un o una acompañante que podrá acceder gratis a la Murta. El club también intentará abonar antes del partido una de las dos mensualidades que adeuda a plantilla y cuerpo técnico.