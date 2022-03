Refugiados en Xàtiva: «Los niños aún se despiertan llorando por las noches»

En una semana, Ivan Royik se pasó 112 horas metido en un coche, recorrió 12.000 kilómetros por carretera e hizo dos viajes hasta las fronteras de Ucrania con Rumanía y Polonia para poner a salvo del horror de la guerra a tres niños y dos mujeres de la familia que comparte con su mujer, Natalia. Ambos residen en Xàtiva y desde hace unos días acogen en su piso a una hermana de ella, a otra sobrina y a los menores, de 2, 10 y 14 años.

Una mañana despertaron con el rugido de las bombas y tuvieron que escapar sin equipaje y sin mirar atrás. Iuliana salió de casa con lo puesto, con unos vaqueros, un jersey, una chaqueta y la mochila con la ropa para su bebé. Aunque a resguardo, todavía siguen «en shock» y con la esperanza de que el conflicto acabe pronto para regresar a casa. Viven pendientes a cada minuto de las devastadoras noticias que llegan desde Ucrania y de los hijos, padres, madres y maridos que dejaron atrás. Iuliana cuenta que no tenía ningunas ganas de abandonar su país, no quería irse de allí sin el padre de su niña -que lo extraña tanto como ella-, pero no le quedó más remdio y partió con la incertidumbre de no saber «qué iba a pasar por el camino».

El mismo drama se repite en la piel de Nadia, a la que le impidieron traerseconsigo a su hijo, con 18 años recién cumplidos, pese a intentarlo por todos los medios. «No queríamos que se quedara, es un niño y con esa edad no están preparados para luchar», lamenta Natalia, traduciendo la angustia visible en el rostro de su hermana. Para los niños que han conseguido refugiarse en su piso de Xàtiva, las cosas tampoco son fáciles. «Están muy asustados, preguntan cuándo van a volver y todavía se despiertan llorando por las noches», relata. Valentín, con 14 años, comenzó a gritar cuando escuchó el primer petardo fallero en su breve estancia en la capital de la Costera. «Creo que no va a querer salir de casa mientras los lancen -ironiza Natalia-, pero así es esto, en una parte del mundo hay guerra y en otra fiesta. Para nosotros lo que ocurre en Ucrania es peor que una película de terror», explica.

Una familia numerosa en casa

Lo urgente ahora para ellos es escolarizar a los pequeños para que puedan «despejarse» del constante recordatorio de la guerra, integrarse y aprender el idioma, aunque el papeleo -como siempre- no es muy rápido y lleva su tiempo. De momento, tienen cita para el empadronamiento, este jueves. Aunque los recién llegados mantienen la esperanza de poder regresar pronto a su país, Ivan y Natalia -que viven en España desde 2005- están convencidos de que la guerra se eternizará. De momento son 9 en el piso contando a sus hijos, Roman y Basil, que ahora duermen en el sofá. «Es complicado, pero se puede llevar», sostiene Natalia. Ella y su marido también sufren el horror porque tienen en Ucrania a sus padres, hermanos y otros familiares, pero desde Xàtiva hacen todo lo que está en sus manos por ayudar. La empresa de distribución en la que trabajan ambos junto a otros siete ucranianos, Balkanica, SL, ha enviado la primera remesa masiva de material humanitario para las víctimas del conflicto fruto de la ola de solidaridad de los vecinos de Xàtiva.