El violeta del 8M conquista la calle con un gran acto central en Xàtiva

El morado reivindicativo regresó ayer a las calles de Xàtiva en una manifestación multitudinaria. El 8M, Dia de la Dona, volvió a tomar la calle, tras un año sin hacerlo por la covid, y lo hizo sin perder músculo y recuperando consignas contra la violencia de género, la brecha salarial y para reclamar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos. El morado se adueñó de banderas, pancartas, pelucas, mascarillas contra la covid y de una gran columna de humo que sirvió para arrancar el acto.

«Si les dones parem, s’atura el món» exhibía la pancarta de la Coordinació Feminista de Xàtiva que abría ayer por la tarde el acto reivindicativo que reunió a más de 1.500 personas, en una manifestación que se convirtió en el acto central del 8M no solo de Xàtiva, sino de la Costera y la Canal de Navarrés. Gente llegada de las dos comarcas —se organizaron autobuses desde distintas poblaciones— se unieron para clamar contra la violencia de género y las agresiones a las mujeres; así como para reivindicar empleo digno e igualdad real, tal como mostraba otra de las pancartas exhibidas. «Que no, que no, que no tenim por», «no és no, lo demés explotació», «si ens toquen a una ens toquen a totes» o «visca, visca, visca la lluita feminista» fueron algunos de los gritos que se escucharon entre las asistentes, acompañados por la música de la Batucada de Rhytmus. La marcha contó con la presencia de dirigentes del PSPV, Compromís y Esquerra Unida de Xàtiva, así como de la Costera y la Canal, que desfilaron bajo pancartas.

Tras la manifestación, el acto concluyó con la lectura del manifiesto del 8M a las puertas del ayuntamiento de Xàtiva y con la actuación de la Muixeranga de Xàtiva.

Actos en otras poblaciones

La reivindicación de ayer del 8M comenzó por la mañana con actos celebrados en distintas localidades, como en Canals, donde al mediodía se concentraron a las puertas del consistorio y leyeron el manifiesto. En Albaida se homenajeó a la mujer más mayor de la localidad, Mª Encarnación Blasco Calatayud, de 100 años, en un acto celebrado en el ayuntamiento. Por la tarde, en Enguera tuvo lugar la presentación de un libro y una campaña de sensibilización contra la violencia de género, así como la lectura del manifiesto del Día Internacional de la Mujer. En l’Olleria, la concentración y lectura del manifiesto fue también fue a partir de las 19:30 horas; mientras que Moixent celebró el 8M con una conferencia y la lectura del manifiesto en la plaza Major.

Trabajadoras del Centre d’Especialitats l’Espanyoleto de Xàtiva, del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent, también se concentraron por la mañana a las puertas del centro, desplegando un gran lazo morado.

Feminismo. La reivindicación feminista regresa con fuerza. 1 Acto del 8M en Ontinyent con lectura del manifiesto de la regidora Natàlia Enguix F

2 Arriba, un grupo de mujeres jóvenes en la manifestación de Xàtiva, ayer. F