El Consell deja sin cubrir la plaza del guardés de Sant Feliu

La jubilación del guardés de la ermita de Sant Feliu de Xàtiva podría abrir una problemática en la vigilancia y custodia del edificio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y generar una polémica que salpicaría a la Generalitat Valenciana, la Seu y el ayuntamiento. El puesto de guardés de Sant Feliu depende de la Generalitat, es empleado de la Direcció General de Patrimoni, después de que la plaza pasara del Ministerio de Cultura a la conselleria del ramo.

La Generalitat Valenciana, ante la jubilación del guardés que ejercía, debe cubrir el puesto, a través del procedimiento marcado para ello, sacando a concurso la plaza o ocuparla con la bolsa de ordenanzas que pueda disponer. Si decide no cubrir la plaza y amortizarla, ello podría abrir un nuevo problema, ya que se trata de un edificio patrimonial que, como denunció anteayer el abad a Levante-EMV, sufre constantes ataques, con pintadas y desperfectos en sus elementos.

La plaza de conserje de Sant Feliu depende de la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura, y desde este departamento, preguntado ayer por este diario, apuntaban que desconocían en que situación está el procedimiento para adjudicar la vacante dejada por el guardés jubilado. Descargaban la cobertura de la plaza en Funció Publica de la Conselleria de Justícia, señalando que la gestión de las plazas de ordenanzas, como el resto de personal, es competencia del área de Funció Pública. Desde este departamento, por su parte, endosaban la competencia a la conselleria a quien están adscritos estos puestos, Cultura, y afirmaban que Funció Pública no puede resolver el asunto si desde el servicio de personal de la conselleria competente (Cultura) no se traslada la petición de hacerlo. Avanzaban que no les constaba la petición.

Los dos departamentos autonómicos se trasladan uno a otro la cobertura de la plaza, que de momento sigue sin resolverse. Entre tanto, la Seu ha ofrecido el puesto a un matrimonio de ermitaños vinculado a la fraternidad de San Carlos de Foucauld, que se encargará de abrir y cerrar la iglesia estableciendo un horario a cambio de residir en la vivienda contigua a la ermita.

Expertos en patrimonio advierten de esta irregularidad y señalan que la Generalitat Valenciana tiene que designar unos nuevos conserjes para Sant Feliu, sustituyendo al empleado que hasta ahora se encargaban de ello y que ha dejado el puesto por jubilación. Las mismas voces alertan que si la administración autonómica opta por amortizar la plaza y no cubrirla, el Ayuntamiento de Xàtiva debería alzar la voz y mover ficha para evitarlo. La ermita de Sant Feliu es BIC y en ella destacan el retablo gótico del altar mayor (s.XV), la pila del interior y las columnas góticas del exterior.

El ayuntamiento desconoce las gestiones para la vacante

El Ayuntamiento de Xàtiva reconocía ayer la adscripción del conserje de Sant Feliu a la Direcció General de Patrimoni, y apuntaban que el consistorio ha cubierto el puesto, en algunas ocasiones, durante las vacaciones del empleado. Sobre la cobertura de la plaza, afirmaban que desconocían el procedimiento que está llevando a cabo la conselleria para la sustitución e indicaban que no se ha contactado con el consistorio para informar de la situación.