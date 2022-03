Ante la duda: «comodín del público». Lo hemos vivido en muchos programas de televisión. Cuando tienes dudas ante una pregunta se opta por confiar en que el público te ayude a dar con la respuesta correcta. Este símil puede servir para explicar la iniciativa que ha puesto en marcha el Olímpic para favorecer la asistencia de público, conscientes de que si hay un número significativo puede ayudar al equipo a sumar los tres puntos, o sea acertar la respuesta.

No es que Berna o la plantilla no pueden por si solos conseguir derrotar al At. Saguntino, simplemente que, ante un situación de dudas —y estar empatado a puntos con un equipo que está en puesto de descenso lo es—, es momento de buscar el mayor apoyo posible. Espero que la respuesta sea la esperada por club y plantilla, y que este domingo se note una mayor asistencia.

Por si acaso el «comodín del público» no aclara definitivamente las dudas, bueno ha sido contar con un «as en la manga», se ha empezado a pagar el mes de enero, o al menos la mitad de él, con la promesa de abonar lo que queda en próximos días. Ésto también ayudará, seguro. Uno de los de toda la vida me dijo no hace mucho que el Olímpic pierde si no cobra. Espero que está equivocado.

Ahora solo falta que la pelota entre. Porque acercarse a la portería rival sí que lo hace, pero no hay quien acierte a meterla entre los tres palos. Sigo esperando que los «refuerzos», refuercen y aporten no sólo en los entrenamientos, sino en los partidos. Hasta ahora, poco.

Quedan nueve partidos, nos jugamos mucho este domingo. ¡Nos vemos en la Murta!