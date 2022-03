El Olímpic afronta ante el Saguntino la primera de las finales por la permanencia

Primera de las finales que le quedan al Olímpic antes de que finalice la liga para conseguir la permanencia en la Tercera RFEF. Mañana, recibirá al segundo clasificado del grupo, el At. Saguntino, a las 17 horas, recuperando así el horario habitual de los partidos, lo que también ha posibilitado contar con las sesiones habituales de entrenamiento. La plantilla ha recibido buenas noticias esta semana: el nacimiento de Olivia, hija del central Frangi y Andrea; y el abono de parte de la nómina adeudada del mes de enero. También es positivo que se pueda contar con Pallarés, tras cumplir cinco partidos de sanción impuestos. En principio no se espera contar con Joan, que aunque ya ha entrenado con el grupo se considera prematuro alinearlo, y es duda Frangi por su reciente paternidad, pero se podrá contar con Marc Grau.

El entrenador, Berna Ballester, ha asegurado en la previa que “se ha entrenado con mucha intensidad, muy centrados en el objetivo”. Si cae Frangi habrá nueva pareja de centrales “pero no me preocupa tanto, sólo por la entidad del rival quien juegue ahí va a estar alerta y motivado, y seguro que lo hace bien”. Preocupa más el aspecto ofensivo. De momento están entrando poco los últimos fichajes, y es que, según Ballester “poco a poco están más adaptados, pero aún no acabo de ver ese momento de darles la confianza”. Ha destacado poder contar con Pallarés.

Pese a la entidad de rival, el club de Xàtiva confía en sumar tres puntos, “el equipo ha sido superior a otros grandes que han visitado la Murta, y confiamos mucho en ganar este domingo. No estoy preocupado porque lo más importante es crear ocasiones de gol, y nosotros las creamos”, aunque el rival “va como un avión, que no concede, que están muy ordenandos durante los 90 minutos y la que tengan te la van a hacer”, ha explicado el técnico.

La Murta será mañana, además, punto de recogida de productos sanitarios con destino a Ucrania. Los asistentes podrán entregar, preferentemente, productos sanitarios como Betadine o similares, alcohol, paracetamol, ibuprofeno o Enadol o similares. Se ha dispuesto que puedan acceder de manera gratuita los menores de 24 años de Xàtiva o poblaciones vecinas, provistos de su DNI, y los padres de jugadores de la Academia. Además los socios puede llevar un acompañante de forma gratuita. El técnico setabense ha pedido el “empujón” de la afición para derrotar el At. Saguntino este domingo. Salvando las distancias, a Berna Ballester le gustaría que la Murta se pareciera al Santiago Bernabéu.

El Olímpic es 14º en la clasificación con 32 puntos, pero empatado a puntos con el Castellón B, 15º, puesto ya de descenso. A favor del Olímpic está el que tres de los equipos que le persiguen han jugado un partido más.