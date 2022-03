Las barreras impiden acceder en silla de ruedas al instituto de Canals

José Julio Gil Rodríguez reside en Canals, donde varios días a la semana acompaña a su nieto al instituto Francesc Gil. El joven accede en silla de ruedas al centro educativo y su abuelo ha presentado dos instancias en el ayuntamiento denunciando la nula accesibilidad y la presencia de barreras arquitectónicas en los accesos: «Hace meses hablamos con varios concejales. Incluso, Miquel Alventosa -que es el responsable municipal de Urbanismo- nos llamó por teléfono y nos dijo que iba a instalar una rampa. Sin embargo, no se ha avanzado nada. Todo sigue igual, nadie nos ha ayudado» afirma.

«Saben lo que ocurre, ya que también hemos compartido nuestras inquietudes con los responsables del instituto. Hemos esperado ocho meses y no han hecho nada. He presentado dos escritos por los canales oficiales y nadie los ha contestado, solamente me he topado con silencio administrativo. Sabemos que hay más gente que acude al instituto y también se ve afectada por esta situación. Necesitamos una solución », explicó el afectado. «Yo estoy jubilado y acompaño a mi nieto algunos días de la semana, como también hacen otros familiares míos. Algunos profesores viven cerca y también nos echan una mano. Lo que pedimos es que instalen las rampas necesarias. Somos conscientes de que hay un proyecto de reforma global del centro, pero mi nieto tiene que ir todos los días», comentó.

Los jóvenes que cursan estudios actualmente en el IES Francesc Gil de Canals lo hacen en aulas prefabricabas, ya que el centro va a ser remodelado al completo tras varios retrasos en el calendario de actuación y tras ser confirmada una inversión de 9,7 millones de euros por parte de la conselleria de Educación. Los jóvenes han entrado en barracones durante el presente ejercicio académico y la fecha de inicio de las obras fue fijada para el presente año en una visita protagonizada por el conseller Vicent Marzà en octubre de 2021.

El proyecto lleva varios años en barbecho, ya que la explosión de la pandemia del covid ha sido un freno más. Aún no se ha anunciado de forma oficial el inicio de los trabajos. Tampoco se sabe el momento en el que los jóvenes de la localidad podrán disfrutar de las nuevas instalaciones educativas.

Adaptación de la puerta

Consultado por Levante-EMV, el concejal Miquel Alventosa confirmó ayer que actualmente se está trabajando en la construcción de una rampa: «Estamos estudiando alternativas y hemos mejorado la puerta de acceso, adaptándola según la normativa. También se han quitado los contenedores que estaban dificultando el acceso al recinto y las aceras son las adecuadas para facilitar el paso a los alumnos», expuso.

El responsable municipal también comentó que se ha llegado a estudiar la posibilidad de contar con un ascensor, escenario declinado por tratarse de barracones: «Al ser unas aulas prefabricadas, estas son provisionales. La instalación de un ascensor resulta muy dificultosa por su actual estructura en bloques», prosiguió.

El concejal también matizó que la responsabilidad es del centro: «Ellos son los que tienen que adaptar el aula para el alumno, ubicada en la planta baja de las aulas provisionales», expuso.