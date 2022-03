El Olímpic logra un empate insuficiente para salir de la zona de peligro

Al Olímpic se le siguen negando los buenos resultados y continúa amenazado por la pérdida de la Tercera RFEF. Empató a un gol en la Murta ante el At.Saguntino, segundo clasificado del grupo, pero el punto es insuficiente para escalar puestos en la clasificación. El equipo es 14º con 33 puntos, empatado con el 15º, el Castellón B y muy cerca del 16ª, el Callosa, a falta de ocho jornadas para concluir la liga. El gol local lo consiguió Leomar tras transformar un penalti que provocó Serpeta tras una acción individual por banda derecha.

El entrenador, Berna Ballester, ha dado por bueno el empate “a pesar de haber desperdiciado y haber encajado un gol absurdo que se suele encajar cuando estás en una situación así”. Para el técnico, “en la primera parte hemos estado bien, hemos controlado a un rival que no ha tenido ocasiones claras. Nosotros no hemos generado mucho, pero delante teníamos a un equipo con un gran potencial ofensivo. En la segunda parte, pese a salir mal, en una acción aislada nos han encajado y se ha vuelto a equilibrar el partido. Hemos intentado contrarrestar su juego directo y no hemos pasado muchos apuros, pero al final ha tocado sufrir tras la expulsión de Lionel que nos ha impedido pelear por ganar”. La expulsión de Lionel fue una de las jugadas polémicas del partido, en la que no ha querido entrar el entrenador, aunque cree que es “excesivo el castigo que estamos recibiendo en este tipo de acciones”.

Repitió la pareja de centrales firmada por Tendillo y Frangi ante la lesión de Joan, y Moussa fue titular, aunque no llegó a contar con alguna ocasión clara. El entrenador intentó “probar cosas nuevas, intentar tocar otras teclas. Lo bueno es que juegue quien juegue el equipo no baja el rendimiento”.

Pese a los pocos puntos que el equipo está consiguiendo en las últimas jornadas, Ballester cree que estamos en el buen camino y afirma que "si compites como lo estás haciendo en las últimas jornadas, la recompensa tiene que llegar. El equipo se lo está dejando todo, intentan controlar el partido, hay pocas cosas que mejorar, pero no están consiguiendo la recompensa que se merecen”.

El domingo a las 11.30h el Olímpic jugará en casa del Torrellano, “son jornadas en las que vamos viendo lo que hacen los demás. Tenemos la suerte de que hemos puntuado ante un coco del grupo, y hay que ser positivos. El punto hay que hacerlo bueno este domingo”, declaró Ballester tras el partido en la sala de prensa de la Murta. Una Murta que registró mejor entrada que en los últimos partidos, gracias a las distintas iniciativas que tomó el club. Pese a las fallas la plantilla entrenará como en una semana ordinaria.