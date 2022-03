Hace dos años se quedaron a las puertas de vivir su semana grande, pero a última hora tuvieron que guardar sus sueños en el congelador. La pandemia ha convertido a Patricia Viñes y Marives Puchades en las falleras mayores que han ostentado el cargo de máximas representantes de las Fallas de Xàtiva durante más tiempo de manera ininterrumpida. La espera ha sido muy larga, pero hace unas semanas la luz comenzó a asomar al final del túnel y en estos momentos el entusiasmo las embarga de nuevo, con los actos centrales de 2022 a la vuelta de la esquina. «Tenemos muchísimas ganas de poder vivir por fin la semana grande todos juntos, con las comisiones y con los vecinos de Xàtiva», resume sus vibraciones Patricia, la Fallera Mayor de Xàtiva, en un breve momento de descanso dentro de su apretada agenda de estos días.

No es de extrañar que los nervios comiencen a aflorar, pero para la Fallera Mayor infantil puede más la emoción de los instantes previos, la alegría de estar con sus damas y con la junta, la música de nuevo abriéndose paso en las calles, el olor a pólvora... «Al principio fue un poco duro. De repente nos quitaron eso que tanto habíamos esperado, cuando estábamos a las puertas de la semana fallera, pero los falleros hemos demostrado que tenemos una fuerza increíble y que podemos con todo. Ahora por fin vamos a poder celebrarlo todos juntos», explica con gran soltura Marives, que a sus 12 años atiende a este diario en una pausa de sus deberes.

Patricia ahonda en esa idea en la que el optimismo gana la partida al derrotismo. «Nos podemos sentir privilegiadas: ninguna fallera mayor puede decir que su mandato haya sido tan largo», subraya. La Fallera Mayor hace hincapié en que durante estos dos años tan raros no se han sentido solas, sino que han notado el calor y han estado arropadas «desde el primer momento» tanto por la concejalía de Fallas, como por la alcaldía, la Junta Local Fallera (JLF) y las comisiones. «Gracias a ellos el camino no ha sido tan largo y la espera se ha hecho amena. De alguna manera hemos mantenido el espíritu de las Fallas de Xàtiva aunque no se celebraran los actos grandes», incide Patricia.

Llegado al fin el ansiado momento, las falleras mayores coinciden cuando se les pregunta por los eventos que esperan con una mayor ilusión. Aunque todos tienen sus especiales singularidades y ruegan no perderse ninguno por culpa de la lluvia, la ofrenda y la particular baixada de Sant Josep son sin duda los más emotivos y los que más ganas tienen de vivir desde su responsabilidad. Pese a la relativa normalidad con la que debería desplegarse el programa de las Fallas de 2022 -si el tiempo lo permite- Patricia y Marives apelan a la prudencia, a la responsabilidad y al «cuidado» para que todo transcurra sin sobresaltos y según lo planeado. «El deseo que llevo mucho tiempo pidiendo es que las Fallas lleguen y las vivamos todos con intensidad. Si continuamos demostrando el mismo respeto que hasta ahora tendremos unas Fallas dignas», observa la Fallera Mayor, que también manda un recado para que «el tiempo respete» las fiestas. De momento, el domingo no faltaron a la ofrenda de huevos en el antiguo convento de Santa Clara, una tradición recuperada hace unos años que este año cobra más sentido que nunca . «Después de tres años sin la fiesta nos merecemos que el cielo esté despejado»,desea Patricia.

Herencia familiar ligada a las Fallas

Marives lleva en la sangre el sentimiento fallero. Tanto su abuela como su madre fueron falleras mayores de Xàtiva y ella toma ahora el testigo de la saga familiar «con muchas ganas». «Desde que nací ya estaba en la falla. Siempre me gustó ir al casal, tirar petardos y, sobre todo, eso de juntarte con tus amigas y comer en el casal. Se echaba de menos esa germanor», resalta la Fallera Mayor infantil, que agradece el magnífico trabajo de las modistas que han confeccionado su indumentaria. «Mi madre y yo habíamos pensado mucho y trabajado en los trajes. Cuando al fin te los ves puestos te sientes orgullosa de que se haga realidad lo que soñabas», apostilla.

Patricia también lleva las Fallas en el ADN. Fue dos años Fallera Mayor de la comisión Juan Ramón Jiménez, en 2017 formó parte de la corte de honor de Carla Sanchis y afronta la semana grande con una docena de trajes preparados. Las telas las ha confeccionado Vives y Marí y su indumentarista oficial es Álvaro Molines, en quien decidió depositar su esperanza desde el primer momento. Una de las integrantes de su corte de honor está a punto de se rmadre y tendrá que hacer los actos de particular. «No somos cuatro damas, porque Micaela estará con nosotras», señala.