Chella recupera su falla en el 40 aniversario de los festejos

El retorno de las fallas será especial este 2022 para la Falla No Ni Ná de Chella. La comisión de la localidad de la Canal de Navarrés vuelve a celebrar las fiestas josefinas dos años después de que la pandemia obligara a suspenderlas, y lo hace con la conmemoración del 40 aniversario de la agrupación. Una efeméride que no contará con actos especiales, debido a que la situación sanitaria no ha permitido organizar una celebración que requiere de mucho tiempo. Frente a ello, y si el tiempo lo permite, la falla celebrará una programación con actos sin modificaciones, incluyendo cuatro mascletades.

Las máximas representantes, que han disfrutado del reinado más largo con dos años como falleras mayores, serán Sunimar Berenguer Martínez, Fallera Mayor; y Carmen González Martínez, Fallera Infantil. Acompañadas por el presidente infantil, Boris Dimitrov, y la presidenta de la comisión, Mª José Gandia. Ésta destacaba ayer a Levante-EMV las «ganas e ilusión» con la que se afronta el retorno de las fallas, «y más este 2022 que festejamos el 40 aniversario de nuestra falla». Gandia señalaba que la situación sanitaria ha imposibilitado organizar una celebración de las cuatro décadas de No Ni Ná, y explicaba que para la Crida «queríamos reunir a las falleras mayores de estos 40 años, pero la situación de la covid no lo permitió». La Crida anunciaba el pasado viernes la llegada de los días grandes de las Fallas, en un acto que reunía a buena parte de los 200 falleros de la comisión. Con la Plantà de los monumentos completada desde hace días, la comisión celebró ayer una merienda y juegos para los más pequeños. Desde hoy hasta el día 19, habrá diana a las 7 de la mañana y al mediodía desfile de los falleros y mascletà. La jornada de hoy se completa con chocolatá, teatro infantil y cena. La Falla No Ni Ná organizará mañana la Cabalgata del Ninot y la celebración del Día del Emigrante, con el XXXII Autobús Fallero con los hijos de Chella que residen fuera. La Ofrenda de flores a la patrona, la Virgen de Gracia, protagonizará la jornada del viernes. Los falleros desfilarán acompañados por la Banda Unión Musical Virgen de Gracia de Chella. El acto concluirá con la tradicional Ratá, reparto de cacahuetes, altramuces y vino. Para acabar, cena y música con un dj. El día de Sant Josep, la falla de Chella celebrará misa y ofrenda en honor al santo, a partir de las 12. La mascletà y una paella gigante completarán la mañana. La Nit del Foc, con la Cremá de los dos monumentos pondrá fin a las Fallas 2022. Monumentos de Víctor Hugo Chella mantiene los monumentos de 2020, unos cadafales del artista fallero Víctor Hugo Giner. El monumento grande está dedicado al amor y su figura central es una novia. El infantil se centra en personajes extraterrestres y marcianos.