Derrotas de los equipos del Xàtiva Voleibol en la liga de plata española

Jornada improductiva para los dos equipos sénior del Club Voleibol Xàtiva en la superliga 2, la liga de plata española. El conjunto masculino perdió en su visita al líder del grupo, el UBE Illa Grau de Castelló y el femenino cayó en la cancha del Universidad de Alicante. El Familycash Xàtiva masculino cedió ante los castellonenses por 3-0 (25-12, 25-22, 25-18), en un partido en el que los de Hernán Pesci y Claudio Fantin pelearon ante un rival más en forma que no les dio prácticamente ninguna opción. El primer set fue claramente para los locales, mientras que en la segunda manga los de Xàtiva, mejor posicionados en campo, desarrollaron un buen juego. Se llegaron a poner por delante en el marcador (8-10), pero los locales remontaron con ataques imparables. Los setabense no se dieron por vencidos y volvieron a igualar el parcial, pero en el tramo final aparecieron los destellos de calidad de los de Castelló, que se llevaban el set. En el tercero los locales salieron a por todas y aunque los visitantes trataron de apretar el marcador, los locales no perdonaron en las últimas jugadas. El próximo sábado a las 16 horas, el Familycash Xàtiva reciben al CV Tarragona.

El sénior femenino perdía ante el segundo clasificado, el Universidad de Alicante, también por 3-0 (25-17, 25-18, 25-18), en un partido en el que las de Larry Creus y José Manuel Martí afrontaban un difícil desplazamiento -pese a que en la primera vuelta ganaron por 3-2-, debido a las bajas por lesión en el conjunto setabense. Las locales trataron de amarrar el partido desde el principio y lograban una destacable renta que el Familycash Xàtiva no pudo recortar. La segunda manga transcurrió más igualada y las setabenses mejoraron su juego y fueron más efectivas. Las alicantinas se despegaron en el marcador y aunque las visitantes arriesgaron para recortar diferencias, las universitarias se llevaban el set con relativa comodidad. En el tercer set las de Xàtiva volvieron a intentarlo, pero las locales estaban muy bien posicionadas en la cancha. El parcial fue bastante igualado, pero las del Universidad de Alicante estuvieron más acertadas y no dieron demasiadas oportunidades a las de Xàtiva. El próximo sábado, las chicas del CV Xàtiva reciben a las 18:15 horas al Atarfe de Granada, otro rival de la parte alta de la clasificación. Respecto a los equipos base, el cadete femenino preferente Xàtiva Voleibol venció en el doble enfrentamiento que tenía, ante el Valencia por 1-3 y ante el Gandia por 2-3. El infantil femenino preferente Dental Carralero Xàtiva también tenía conseguía una doble victoria ante el Valencia por 1-3 y ante el Gandia por 2-3. Los equipos juveniles, masculino y femenino, perdieron sus encuentros. Los chicos cedieron por la mínima, 2-3, frente al CV València (25-21, 20-25, 25-15, 18-25, 15-9); y las chicas cayeron ante el CV Torrent por 1-3 (25-27, 19-25, 25-16, 24-26). En la fase de ascenso de la categoría cadete zonal, el Xàtiva Voleibol perdió 3-0 contra el Esdecar de Elche; mientras que las chicas del Dental Carralero Rojo Infantil cedieron por el mismo resultado ante el CV Elche.