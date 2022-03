República aspira a su quinto premio en seis años pero Raval mantiene el pulso

La suerte está echada. Después de una intensa «plantà» que se ha prolongado hasta altas horas de la madrugada, el jurado pasará revista esta mañana a las fallas de Xàtiva en medio de una previsión meteorológica un tanto desalentadora. Cuatro son las comisiones que se vuelven a ver las caras en la Sección Especial tres años después (República Argentina, Raval, Espanyoleto y Ferroviària), aunque no todas parten con las mismas opciones de conseguir el máximo reconocimiento en la entrega de premios de hoy.

República Argentina afronta la jornada con el reto de mantener su hegemonía. Si conquista los 3.500 euros del primer premio, sería la quinta victoria de la agrupación en las últimas seis ediciones. La falla que más triunfos colecciona en la capital de la Costera -26 desde 1950- abrió en 2015 una nueva etapa de éxitos de la mano del dúo formado por Cimas y Alfredo Bernat, aunque desde 2016 el primero firma el monumento junto a Francis Guerrero a través de la empresa «Qué calor fa en falles», con taller en Novetlè. «Nuestra expectativa es la de siempre: aspiramos a lo máximo», resume el presidente de la comisión, Ximo Banyuls, después de haber podido solventar los pequeños problemas que se produjeron con el viento del lunes en algunas piezas y remates.

Pero República Argentina no lo tiene fácil este año. La comisión del Raval, que en 2018 ya consiguió interrumpir su reinado y en 2019 quedó segunda, quiere volver a saborear las mieles de aquel primer premio de hace cuatro años. La agrupación presidida por Javier Santamargarita ha vuelto a recurrir al mismo artista que les puso en bandeja la primera victoria desde 1987. Ferni Llopis es el autor de «Sacrificis», un vistoso monumento dominado por un gran sol -paradojas de la vida- que ayer se descubrió al público con la meticulosa retirada del plástico que envolvía las figuras para protegerlas de las inclemencias del tiempo. Todas las piezas se confeccionaron en 2020 y permanecían almacenadas desde entonces en diferentes naves. «Este año hemos hecho una apuesta bastante fuerte y todo lo que estaba en nuestra mano para ganar, aunque no sabemos después qué pasará, no depende de nosotros», señala Santamargarita.

Espanyoleto apuesta por Infantil

En la comisión del Espanyoleto, en cambio, encaran la cita con los premios grandes de hoy sin presiones y conscientes de que, como mucho, pueden aspirar al tercer puesto con el cadafal que plantan este año, obra del artista Pere Baenas («Creant fantasía», se titula). «Hemos visto las demás y si quedamos terceros estaríamos muy ilusionados. No tenemos el mismo dinero», subraya el presidente de la agrupación, Sergio Tormo. Donde Espanyoleto tiene mejores cartas es en la Sección Especial de las Fallas infantiles, donde Tormo marca el reto de alcanzar el primer premio con el monumento de Josep Albiñana, que compite contra Raval, Ferroviària y Abú Masaifa, ésta última ganadora de las dos últimas ediciones de la mano de Xavier Gámez, que repite como artista de cabecera en 2022.

En Ferroviària se muestran muy «contentos» también tanto con la «plantà» de su falla infantil como de la grande, un monumento «muy trabajado», completamente fiel al esbozo del artista Palacio i Serra, con el que la comisión se encuentra «muy ilusionada» de cara a los premios de hoy, según explica David Sánchez, de la junta gestora. A la comisión todavía le quedaba ayer tarde bastante faena por delante para completar la decoración del cadafal y Serra auguraba que estarían hasta las seis de la madrugada rematando. Todo sea por el regreso de las Fallas.