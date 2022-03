El SOS vergonzoso de la Colegiata

Hay peticiones, lloriqueos y lamentaciones en las que no sabes si reír o llorar. Bueno, si que lo sabes, pero existe tan poca distancia entre ambas actitudes que finalmente optas por engrasar la memoria, darle rienda suelta a los recuerdos, y declarar a tumba abierta el «morro» que tienen quienes predican con el poco ejemplo.

Resulta que a la Colegiata de Xàtiva le entra agua por el techo de la sacristía y el abad pide auxilio debido a la «precariedad» de la iglesia para costear la obra, y llama a la Administración y a los fieles a colaborar. Y lo hace argumentando que «los edificios históricos precisan de un mantenimiento continuado que no solo compete a las autoridades eclesiásticas». Justifica, además, el hecho de la ayuda en que «la iglesia va justa y los ingresos y gastos van a la par». A llorar a la calle de la lorería, que le cantaría el aspirante a la Eurovisión. El morro que tienen los representantes de la Iglesia es tan largo y de tal desvergüenza que aquí entra aquello de reír o llorar. Mi casa se agrieta y no lanzo mis quejas al viento solicitando una ayuda de la Administración. Le hace falta una mano de pintura y o me cojo la brocha o contrato con los hermanos Cháfer, a los que les pago religiosamente el trabajo bien hecho. Servidor paga su IBI, sus impuestos, sus seguros, su Seguridad Social y, cuando cae un trozo de techo, me lo pago religiosamente. La Iglesia ni paga IBI, ni muchos de los impuestos, y además se calientan el bolsillo cada año con la X de Hacienda, y como todos sabemos se encuentra en un permanente conflicto por inmatricular a su nombre bienes que no le corresponden, en una clara apropiación a mano armada a lo que le podríamos dar otros calificativos añadiendo los de premeditación y alevosía. «Oiga que póngame usted a mi nombre ese campo de naranjas que creo que no tiene dueño».

Ahí sí que les compete la propiedad, pero cuando se les rompe un banco de madera piden ayuda urgente para reemplazarlo. Hace unos años, la Ermita del Puig se encontraba agonizando y cayéndose a trozos, pero el ayuntamiento se mantuvo firme en no soltar ni un duro para seguir rehabilitándola a menos que la Iglesia (en este caso Sant Pere), cediese la propiedad del edificio para toda la ciudadanía, algo que se consiguió después de muchos tira y afloja. Unos pocos años antes, el grupo Scout Cohinoor que ocupaba la Casona de la calle Engay tuvo que desalojar el local por riesgo de desprendimiento del techo al negarse la Colegiata (propietaria del edificio) a asumir la reparación. O lo arreglaba el grupo o se reunían en la calle, fueron las palabras del entonces abad, Arturo Climent, que en la actualidad vive como Dios haciendo compañía al arzobispo de València, Antonio Cañizares (el de las colas de novia bordadas en oro y grana). Optaron los scouts por marcharse ante la dificultad de obtener el dinero. La postura de la Iglesia fue pasar olímpicamente de la labor social que deberían representar.

A nadie le extraña observar grandes lonas del Ministerio de Cultura, o de la Conselleria, anunciado restauraciones de cúpulas, campanas, fachadas, etcétera, y cuando pretendes entrar en ese templo o edificio que estamos restaurando con el dinero de todos, te sueltan que debes aportar 10 euros de la entrada. O sea, primero te piden el dinero y luego te atracan maliciosamente, y mientras tanto el resto de los mortales o nos arreglamos la casa de cada uno o dejamos que se caiga. La petición de la Colegiata es indecente. Ellos tienen suficiente poder y recursos no solo para arreglar goteras, sino para llevar a cabo acciones justas y necesarias, como lo hacen algunos grupos eclesiásticos a los que hay que alabar y agradecer. Esa debería ser su misión. Pedir que se les ayude todavía más en el mantenimiento de sus edificios es llorar con lágrimas de cocodrilo y dejar en el aire la sensación de que nos están tomando el pelo descaradamente. Pueden vender algún cáliz de oro y plata y seguro que les dará para una buena temporada de mantenimiento. Ah! y de paso que vayan devolviendo aquellos bienes que no les corresponden.