La reubicación en la Casa de la Cultura no evita la muchedumbre

El cambio de ubicación de la entrega de premios del lugar habitual en el Ayuntamiento de Xàtiva a la Casa de la Cultura no impidió ayer que se formaran las habituales aglomeraciones de gente en el exterior, precisamente lo que la medida pretendía evitar, a modo de precaución por la situación sanitaria. Aunque teóricament los falleros de cada comisión debían seguir el acto oficial de la entrega de galardones desde sus casales y no acudir a las puertas de la Casa de la Cultura para celebrar o recibir a sus máximos representantes -solo los presidentes y las falleras mayores podían estar dentro-, enla práctica no fue así y la alegría desbordada invadió la Albereda a última hora de la tarde, tan pronto como acabó el evento. No fue una concentración tan masiva como otros años, pero la hubo -era inevitable- y pocos eran los que portaban mascarillas. El traslado de la entrega de premios era una de las decisiones adoptadas por el consistorio y la Junta Local Fallera (JLF) bajo el nuevo formato pandémico, después de dos años sin celebraciones.

La efectividad de otro de esos cambios se verá esta tarde mismo, durante el tradicional recorrido en el que las comisiones desfilan por todas las fallas de Xàtiva. Este año el pasacalle lo hará cada agrupación de manera independiente e individual, siguiendo un recorrido marcado pero evitando que se junten todas para que no se formen grandes aglomeraciones de personas.