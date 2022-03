Jugar como nunca y perder como siempre

Un partido más jugado, un partido menos por jugar. Si al inicio de la temporada me hubieran dicho que el Olímpic llegaría a las últimas ocho jornadas con puntos de descenso no me lo hubiera creído porque creo sinceramente que tenemos plantilla para aspirar a bastante más, o al menos para no pasar apuros. Pero la realidad es la que es. Ante el Saguntino volvió a demostrarse que podemos competir con cualquiera, como nos ha pasado con otros gallitos del grupo. Ante el Saguntino volvió a demostrarse que se quiere, se intenta, se trabaja para ganar. Ante el Saguntino volvió a demostrarse que los errores castigan a los necesitados (y ahora lo somos nosotros), y que el gol no es muy amigo nuestro.

Me aseguran, los que saben de esto, que no hay fisuras en el grupo, que todos reman en la misma dirección, que se trabaja bien durante la semana, que quedan muchos puntos por disputar, y me auguran que el Olímpic salvará la categoría. Los hay, que también saben de esto, que me han dicho esta semana que si bien no es fácil romper una racha positiva, más difícil es salir de una negativa, y que el Olímpic está en una de esas rachas «en la que se juega como nunca y se pierde como siempre». Lo he escrito otras veces: todo pasa por los jugadores y cuerpo técnico. Ellos son los que salen a jugar. Como ha dicho muchas veces el técnico: si los de fuera ayudan a que únicamente tengan la preocupación de cómo meter en la portería contraria el balón tendremos buena parte del camino de la permanencia hecho. Nos toca el Torrellano, un auténtico hueso. Sólo cabe ganar. Lo contrario supone acercarse peligrosamente al abismo.