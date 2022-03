Sorpresa y decepción en el Raval: «Merecíamos más»

Nunca llueve a gusto de todos cuando de una entrega de premios se trata, pero el veredicto que emitió el jurado el miércoles generó decepción y asombro a partes iguales en la falla del Raval de Xàtiva. Por un lado, el presidente de la comisión, Javier Santamargarita, confiesa que entre sus cálculos no entraba para nada alzarse con el primer premio en la sección especial de las fallas infantiles. «Es un galardón que no nos esperábamos; es una sorpresa para nosotros y para todos», señala.

Ahora bien, ese reconocimiento no consuela al Raval tras el mazazo que ha supuesto el penúltimo puesto de su monumento grande, en el que habían depositado muchas esperanzas este año. Sus miembros no entendieron un resultado que tampoco entraba entre las principales quinielas y que ha generado la misma sorpresa en otros círculos falleros. «Creemos que nos merecíamos más, pero son cosas no dependen de nosotros, sino de las personas que juzgan», subraya Santamargarita. Aunque apenas cuatro puntos separaron a Raval de la primera clasificada, Ferroviària, para el presidente esa diferencia «es lo de menos» porque «con lo que te quedas es con que hemos sido terceros», lamenta. Menos comedidos fueron otros falleros de la comisión que se mostraron abiertamente indignados con la decisión del jurado. Desde la falla, en cualquier caso, se lo toman con deportividad, felicitan a Ferroviària y anuncian que se volverán a levantar en 2023 con «más y mejor».