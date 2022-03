Expertos y alcaldes recelan del parque natural del Caroig y piden más gestión

El proceso promovido por 22 entidades ecologistas, cívicas y culturales para que la Generalitat declare parque natural el entorno del Macizo del Caroig ha abierto un debate en torno a las implicaciones que podría tener para los municipios del entorno otorgar al enclave el máximo nivel de protección. El miércoles, el decano del Colegio de Ingenieros de Montes en la Comunitat Valenciana, Eduardo Rojas, fue el primero en cuestionar abiertamente la propuesta -que calificó de «huida hacia adelante»- invocando otras experiencias de espacios regidos por el mismo instrumento.

El profesor de la Universitat Politècnica de València (UPV) cita ejemplos como la Tinença de Benifassà o el Penyagolosa y sostiene que los parques naturales no suelen implicar ventajas prácticas para la gestión de las actividades agrícolas, ganadores o forestales que se desarrollan en su seno por las dificultades con las que se encuentran los propietarios, que pueden conducir -según el experto- a un abandono aún mayor de superficies. «El Macizo del Caroig ya tiene muchas medidas de protección y muchos de sus montes son de utilidad pública, lo que obliga a las administraciones a reforzar la gestión forestal sostenible. Añadir un tercer nivel de protección puede que no aporte más cosas que una dispersión de responsabilidades», señala Rojas, que recuerda que muchos parques «no tienen director porque no se encuentra a la persona adecuada para asumir la responsabilidad», lo que genera situaciones de bloqueo.

Rafael Delgado, presidente de la Plataforma Forestal Valenciana -que aglutina a 30 asociaciones, incluida AVA-ASAJA o a los propietarios agroforestales- coincide con Rojas en que este tipo de declaraciones pueden «ir en contra de la gestión agroforestal» y traducirse en un incremento de la burocracia y de la confusión respecto a las competencias de ordenación.

Recelos similares se encuentran en la Asociación de Municipios Forestales de la Comunitat Valenciana (Amufor), que aglutina a 80 ayuntamientos y diputaciones y que cuenta con cuatro alcaldesas de la Canal de Navarrés en su junta directiva. Desde la organización ponen el foco en que el principal valedor del gran valor patrimonial ambiental del área del Macizo del Caroig «ha sido la actividad agroforestal que ha desarrollado la gente del territorio» desde épocas neolíticas. «Todo ese legado que hemos heredado está en peligro, pero no por ninguna agresión externa, sino por el abandono de la actividad», señalan, una posición unánime compartida por toda la dirección que discrepa de las advertencias de la recién creada Coordinadora por la protección del Macizo del Caroig sobre los riesgos a los que se enfrenta el enclave. Esta plataforma reivindica la declaración de parque natural a través de un proceso participativo que culmine en «una adecuada regulación de las actividades compatibles» en el medio.

El peligro de grandes incendios

El abandono de superficies ha generado una homogeneización del paisaje, menos biodiverso y resiliente frente a lo que Amufor considera la principal amenaza del Caroig: los grandes incendios forestal es de sexta generación. Por eso, la asociación de municipios apuesta por recuperar la gestión agroforestal para mantener el valor del enclave, ofreciendo trabajos dignos en el medio rural como garantía de conservación ambiental y lucha contra la despoblación. «No podemos dejar pasar la oportunidad histórica de volver a producir y gestionar productos ecológicos y renovables que se abre desde Europa para mitigar el cambio climático», apuntan. Amufor pide dejar a un lado «mensajes caducos y ochenteros» sobre «protecciones estáticas y contemplativas» y, «más allá de nombres concretos» de figuras legales de blindaje, aboga por potenciar la bioeconomía, la gestión forestal sostenible, la agricultura ecológica y el turismo responsable.

«El problema no es la desprotección, sino la falta de gestión del territorio»

«Lo que tenemos hoy en día no es un problema de desprotección del territorio, sino de falta de gestión en el medio rural y agroforestal y de despoblación». El presidente de la Plataforma Forestal Valenciana, Rafael Delgado, resume así la postura de coordinadora respecto a la propuesta de declarar el Macizo del Caroig como parque natural, tras recordar que tres cuartas partes de la superficie arbolada forestal valenciana están protegidas por alguna figura de protección y la mitad tienen más de una, lo que considera «absurdo» porque cada año se incrementa en 3.000 hectáreas esa masa arbórea en los montes mientras el abandono agrícola no deja de crecer. «Territorialmente la situación es caótica y desastrosa. Nunca ha habido una conciliación de intereses con los propietarios forestales», opina el profesor e ingeniero de montes, para quien los esfuerzos han de centrarse no tanto en la vigilancia y la extinción de incendios como en la gestión forestal.