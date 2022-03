Un Olímpic necesitado de goles visita al Torrellano

El Olímpic necesita goles. Esa es la asignatura pendiente del equipo de Xàtiva, como ha reconocido el entrenador, Berna Ballester, “porque no veo nada negativo en el trabajo del grupo”. Se espera que mañana ante el Torrellano (11.30h, con arbitraje de José Martínez Vilches), el equipo inicie una recuperación de puntos, no tanto de juego. El Olímpic juega a domicilio a una hora temprana y en un campo de césped natural, por lo que el pasado jueves estaba previsto entrenar en Enguera, en esta superficie, pero las intensas lluvias lo impidieron.

Ante el Torrellano, el Olímpic estrenará pareja de centrales. Son baja por sanción Lionel, expulsado por doble amarilla en el último partido ante el Saguntino, y Frangi, por acumulación, además de Joan, que aunque tiene el alta médica es prematura su participación, y seguramente Juanjo, que el jueves no entrenó. Todo apunta a que la pareja estará formada por Tendillo, que se está afirmando en esta posición, y Marc Grau. Arriba no ayuda la baja de Leomar, autor del último gol, y uno de los jugadores más desequilibrantes. Ballester ha reconocido que es “la parte de arriba” lo que más le preocupa y acertar en los jugadores que elija, “cada gol que hagamos debemos rentabilizarlo”.

El entrenador setabense ha advertido del peligro del rival, “recién ascendido pero con jugadores de la categoría”, y que además, con sus últimos resultados, “ha pasado de estar como nosotros a pensar incluso en jugar una promoción de ascenso”. Ballester espera “un partido muy cerrado”. La falta de gol “está haciendo que vayamos cargando la mochila de responsabilidad, de ansiedad, de presión, de querer solucionar los partidos pronto y a veces no estar acertados. Son dinámicas, y ahora nos está tocando a nosotros. A la plantilla no le puedo poner ningún ‘pero’, han trabajado muy bien desde el primer día, aunque nos ha faltado el acierto que debería tener un equipo llamado a luchar por otros objetivos, y la falta de la contundencia nos ha llevado a que cada partido sea ahora una final”, ha señalado.

El técnico no ha querido ocultar que fuera de casa los resultados no han sido buenos “por eso no hay ahora más motivación que conseguirlo. Todo el mundo es consciente de lo que nos estamos jugando”. Berna Ballester espera que este domingo “el equipo reafirme el buen trabajo que estamos haciendo compitiendo muy bien ante buenos equipos”.

Históricamente, y Ballester ha recordado algunos de sus partidos como jugador del Olímpic, “los diluvios nos han venido bien, ojalá el partido de este domingo sea el punto de inflexión que necesitamos”.