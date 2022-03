XÀTIVA i la falla de la tortuga

Fa cent anys, Xàtiva va recuperar la festa de les falles. La tradició iniciada per Blai Bellver el 1865, es recuperava efímerament un grapat d’anys després, el 1922, a iniciativa del gremi de fusters de Xàtiva. Una tortuga de fusta gegant va ser cremada al Bellveret. Recorda el fet el llibret de la falla Benlloch-Alexandre VIé, la temàtica del qual, reflexiona al voltant de l’única falla que es plantà a Xàtiva durant la dècada dels anys 20. I que no va tindre continuïtat fins als anys 30, moment en què anaren arrelant-se any rere any, assolint una esplendor només frenada per la Guerra Civil i la COVID. Una comissió que continua escrivint pàgines d’història, i que prompte celebrarà el seu cinquanté aniversari, dedicada a promoure la cultura fallera.

La Tortuga gegant, símbol del gremi de fusters, va aparéixer pels carrers de Xàtiva a principis d’octubre de l’any 1821, per a celebrar l’aprovació i declaració de la Capitalitat de la Província de Xàtiva, un efímer somni d’un any, del que enguany es commemora també el seu bicentenari. Utilitzada principalment en la processó del Corpus, sembla que aquesta va ser treta a passejar cada volta que Xàtiva havia de celebrar un esdeveniment polític o festa religiosa de certa importància. S’interpretava com un element d’alegria, que des de l’interior de la seua coscla llançava confits, caramels i fulles de paper amb rimes impreses, que al·ludien als fets que es commemoraven.

Amb el pas del temps, la fusta de la tortuga es va deteriorar notablement, i el gremi de fusters va decidir guardar-la a la seua seu en l’ermita de Sant Josep. La cosa lògica des de la nostra perspectiva actual hauria sigut restaurar-la per a fer-li recuperar la seua esplendor perduda. Però els fusters decidiren cremar-la com si fora una falla. Les possibles raons les apunta Joan Quilis a un dels articles. Els fusters tenien per costum cremar una foguera al Bellveret el dia de Sant Josep, cada volta arribaven més notícies dels monuments que es cremaven a València, on les falles sí que hi havien arrelat. No com l’intent de fer-les també a Xàtiva, amb el record de la primera falla plantada i cremada a la plaça de la Trinitat el 1865. La peixca de l’aladroc hi continuava encara present a la memòria col·lectiva, i pensaren que condemnar a les cendres a la vella Tortuga, quedaria més bonic que fer la tradicional foguera de trastos vells i borumballes.

Per tot açò, la Tortuga es va transformar en falla amb crítica adaptada a la conjuntura política del moment, on ni exèrcit ni esglèsia podien ser criticats obertament, com ja li passara a Blai Bellver, amb la creu del matrimoni. Així el Diari de València es va fer ressó de la brillant idea i comenta que Xàtiva s’afegia aquell any a la festa plantant falla, la qual segons la notícia: «…la construye el gremio de carpinteros, y será colocada en lo alto del Bellveret, una montaña lindante con la ciudad…». Pel que fa a la critica ens diu «alude a la cuestión de Marruecos, que en sentir de los falleros setabenses va a paso de tortuga, y sobre este anfibio montando brioso caballo, un oficial del ejército, en actitud de vencerdor sobre un rifeño, que yace al pie».

Tradicionalment, el missatge de la Tortuga era religiós, és a dir sobre la seua coscla, es situava, més bé, «un àngel exterminador majestuosamente vestido, con una bandera de tafetán encarnado, retocado en plata en nombre de María»... però la sàtira fallera canvià el remat del cadafal, criticant el desastre de Annual.

En l’estiu de 1921 uns deu mil soldats espanyols van morir en Annual i diverses fortificacions pròximes a Melilla. Mal comunicades, sense queviures i fàcilment atacables, van ser totalment arrasades. L’Ajuntament de Xàtiva es va adherir a la campanya patriòtica en pro dels ferits i mutilats, oferint vint llits i assistència mèdica completa i gratuïta als evacuats d’aquell infern. Aquella massacre va ser el detonant d’un problema que s’arrossegava des de feia anys, i del qual Xàtiva va ser testimoni a través de la caixa de reclutes i del regiment militar que s’aquarterava en l’antic convent de Sant Francesc.

Durant dècades molts xativins van haver de prestar servei militar obligatori al Marroc colonial. Alguns van morir allí servint a la pàtria.

L’Atles marroquí era un espai habitat per tribus berbers hostils al domini espanyol, que des de 1909 tendien a revoltar-se contra l’exèrcit invasor, generant quantioses baixes entre les tropes.

Cada massacre tenia repercussió immediata en la península, en provocar motins populars entre els reservistes, molts pares de família, obligats a anar a servir a la pàtria, sempre que no disposaren de 1500 pessetes per alliberar-se d’una prestació que podia durar fins a tres anys.

La dictadura del general Primo de Rivera, l’ajuda de França, i la professionalització de l’exèrcit amb la intervenció de la Legió, van permetre al final pacificar el territori a 1925, després del desembarcament d’Alhucemas i la conquesta de Axdir. El que volia criticar la falla de la Tortuga era la lentitud amb la qual s’estava perllongant un conflicte, que no s’acabava mai, i expressava el desig de posar fi a la revolta amb la victòria de l’exèrcit espanyol, cosa que es va conseguir després de 16 anys de guerra. Més que una crítica a una guerra inútil, expressava un desig, políticament correcte, amb la clara intenció de no molestar a les estructures de poder, en aquest cas l’exèrcit espanyol

Malgrat tot, la Tortuga no va desaparéixer de la cultura popular, segons ens conta Josep Sanchis, gran investigador de la història de les falles, i pareix que anys més tard fou reconstruïda per a integrar-la en la processó del Corpus.

Així la seua gegant coscla seria rematada per un cavallet de fusta, que seria muntat per una xiqueta vestida d’angelet. Tal volta hi havia cert remordiment per haver reduït a cendres un element patrimonial de les festivitats religioses i polítiques locals. Malgrat tot, la Tortuga va servir per a fer reviure les llavors d’una festa que romania oblidada des del temps de Blai Bellver, i que es va popularitzar a Xàtiva a partir dels anys trenta fins als nostres dies.