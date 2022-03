Vos comunique que he donat positiu en Covid-19.



Em trobe bé, amb símptomes lleus i amb les tres dosi de la vacuna. He de fer aïllament domiciliari almenys 7 dies, per això vaig a anul·lar l'agenda dels propers dies i seguiré treballant des de casa.



Una abraçada i cuideu-vos!😊