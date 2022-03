Una avería registrada en el sistema de frenos de uno de los vagones que cubren la línea de cercanías entre l'Alcúdia de Crespins y València ha causado que parte de los usuarios que viajaban en el tren fueran desalojados esta mañana en Benifaió. El horario de salida marcado por Renfe en la parada de la localidad de la Costera eran las 7:33 horas, aunque los afectados apuntan que han registrado retrasos: "Yo he subido en Alzira y algunos de los viajeros ya avisaban de que en Xàtiva olía raro, sino antes. Al ver el humo en Benifaió nos hemos salido y hemos esperado al siguiente tren. He llegado tarde al trabajo, pero he llegado", apunta Empar, una de las usuarias que ha cambiado de enlace.

#VlcC2 Cercanías 7:33h L'Alcúdia-Vlc Nord detenido en la estación de Benifaió debido a una avería. Posibles demoras significativas.#VlcC2 Cercanías 7:33h L'Alcúdia-Vlc Nord detingut en l'estació de Benifaió a causa d'una avaria. Possibles demores significatives. — Cercanías València (@CercaniasVLC) 24 de marzo de 2022 Por su parte, fuentes de Renfe han confirmado que lo que ha tenido lugar es una avería en el sistema de frenos: "Una de las zapatas del sistema de frenos se ha agarrotado. Estos días ha llovido mucho y la fricción ha podido ser el causante. Era un tren con doble composición, por lo que el vagón con humo se ha quedado sin viajeros y el enlace ha seguido hasta Silla, donde se ha segregado. Algunos viajeros se han metido en el otro vagón y otros han esperado al siguiente enlace. Después, la parte del tren afectada ha sido enviada al taller. Parte de los viajeros han seguido sin problemas porque su vagón no registraba incidencias. Otra parte han decidido bajar y esperar al siguiente tren". "En estos casos se aplica un protocolo y se actúa conforme el dispositivo. No es agradable ocasionar molestias a los usuarios, pero lo hemos solucionado lo más rápidamente posible. Hablamos de un tren eléctrico, no habido ni conato de incendio ni nada", han proseguido desde la empresa pública.