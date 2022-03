El Síndic insta al alcalde de la Pobla a facilitar la relación de dietas a Compromís

El Síndic de Greuges ha emplazado al gobierno socialista de la Pobla del Duc a entregar a Compromís una copia de la relación de los gastos abonados por el consistorio en concepto de dietas en el periodo transcurrido entre 2016 y 2020. La portavoz de la coalición valencianista solicitó el acceso a la información en noviembre de 2021, pero acabó acudiendo al Defensor del Pueblo valenciano al no recibir contestación en el plazo de un mes. A finales de enero, la promotora de la queja fue informada de que tenía a su disposición la documentación en las dependencias municipales.

Sin embargo, la regidora de Compromís defendió su derecho no solo de consultar los papeles a una hora determinada en el consistorio, sino también de obtener una copia de los originales. Una postura avalada por el Síndic, que el 9 de marzo dio un plazo de un mes al Ayuntamiento de la Pobla para responder a sus recomendaciones, después de hacer hincapié en que si los representantes elegidos por sufragio universal encuentran trabas para el desarrollo ordinario de su función «no solo se vulnera directamente su derecho fundamental al ejercicio de su cargo púbico, sino que también se ponen obstáculos improcedentes a la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos».

La portavoz deja el consistorio

La resolución remarca el derecho de todos los regidores a acceder a la información pública. Por su parte, Compromís aprecia «opacidad» en este caso por parte del equipo de gobierno socialista. Para Empar Fayos, que ejercía como portavoz de la coalición hasta su renuncia como concejal en el último pleno del 16 de marzo, «es inadmisible que tengamos que recurrir al Síndic de Greuges para obtener documentación que nos permita realizar nuestra tarea de oposición y fiscalización», observa.

«El equipo de gobierno alardea de su transparencia, pero al mismo tiempo no ha facilitado nada a esta regidora, poniendo dificultades cuando sabían que no lo tenía fácil para ir al ayuntamiento cuando a ellos les venía bien (o sabían que a mí me venía mal) y sin los medios para poder trabajar, cuando podían haber facilitado la documentación que le solicitamos», ahonda Empar Fayos, que ha dejado el ayuntamiento por motivos personales y de salud. Será reemplazada en el grupo Compromís por José Miguel Mira Moscardó.